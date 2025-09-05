Po Kyjivo sąjungininkų susitikimo Paryžiuje ketvirtadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pareiškė, kad 26 šalys sutiko prisidėti prie Ukrainos saugumo užtikrinimo po bet kokio ugnies nutraukimo ar taikos susitarimo su Rusija.
„Ar užsienio, ypač Europos ir Amerikos kariniai kontingentai, gali užtikrinti ir garantuoti Ukrainos saugumą? Tikrai ne, jie negali“, – valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Tai negali būti Ukrainos saugumo garantija, kuri tiktų mūsų šaliai“, – teigė jis.