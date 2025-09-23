Latvija kol kas Palestinos nepripažins

Kaip naujienų agentūrai LETA sakė Užsienio reikalų ministerijos spaudos sekretorė Diana Eglitė (Diana Eglytė), pagal bendrą Europos Sąjungos (ES) poziciją Latvija remia dviejų valstybių sprendinį, jei jis būtų pasiektas laikantis tarptautinės teisės, įskaitant Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos 2002 ir 2024 metų rezoliucijas.
2024-ųjų rezoliucijoje numatytas skubus ugnies nutraukimas, įkaitų paleidimas ir suderėtas konflikto išsprendimas, nurodė latvių Užsienio reikalų ministerija. Šioje rezoliucijoje Saugumo Tarybos narės patvirtina savo „tvirtą įsipareigojimą“ dėl dviejų valstybių sprendinio, kai dvi demokratinės valstybės koegzistuoja pagal suderėtas gaires, paaiškino ministerija.
Pasak jos, 2002-ųjų rezoliucijoje kalbama apie Mitchello ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, kad konflikto šalys taikytų pasitikėjimo stiprinimo priemones, įskaitant Palestinos autonomijos (PA) pastangas kovoti su terorizmu ir izraeliečių nausėdijų plėtros sustabdymą.
Sekmadienį Palestiną pripažino Jungtinė Karalystė (JK), Kanada, Australija ir Portugalija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tai padarė pirmadienį Jungtinėse Tautose.
Dar kelios Vakarų šalys yra pažadėjusios pripažinti palestiniečių valstybę šią savaitę Niujorke vykstančioje JT Generalinėje Asamblėjoje.
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu savo ruožtu pažadėjo priešintis Palestinos valstybės pripažinimui Generalinėje Asamblėjoje ir teigė, kad pripažinimas keltų grėsmę Izraelio egzistavimui ir būtų absurdiškas apdovanojimas už terorizmą.
