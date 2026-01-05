Latvijos policija neatmeta galimybės, kad kabelis Baltijos jūroje pažeistas dėl oro sąlygų

Laukiama informacijos iš kabelį valdančios bendrovės, kuriai priklauso kabelis, apie kabelio pažeidimo pobūdį ir galimus nuostolius, teigė policija.
„Būtina išsiaiškinti kabelio pažeidimo priežastis – ar tai buvo piktavališkas veiksmas, ar žala atsirado dėl oro sąlygų, ar kitų veiksnių. Tai tiriama vykstant baudžiamajam procesui“, – aiškino policija.
Pirmadienio vakarą televizija „TV Kurzeme“ pranešė, kad laivas, kuris, kaip iš pradžių įtarta, Baltijos jūroje pažeidė kabelį, yra Norvegijai priklausantis laivas „Silver Copenhagen“.
Kaip pranešama, Latvijos valstybinės policijos gautoje informacijoje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad Liepojos uoste esantis laivas yra susijęs su optinio kabelio Baltijos jūroje pažeidimu.
Policija pranešė LETA, kad pareigūnai sekmadienį vakare baigė darbą šiame laive.
Policijos pareigūnai apžiūrėjo laivą ir inkarą, patikrino techninę įrangą ir žurnalus, apklausė kelis asmenis. Laivo įgula bendradarbiavo su policija ir savanoriškai teikė visą tyrimui reikalingą informaciją, teigė policija.
Liepojos–Šventosios kabelis Baltijos jūroje buvo pažeistas praėjusią savaitę. Valstybinė policija iškėlė baudžiamąją bylą ir nustatė įtariamąjį laivą.
Latvijos ir Lietuvos vartotojams dėl kabelio pažeidimo trikdžių nėra.
Informacija apie privačiai bendrovei priklausančio optinio kabelio pažeidimą gauta iš Lietuvos. Incidentas įvyko sausio 2 dieną Latvijos teritoriniuose vandenyse.
Kaip skelbia Latvijos naujienų agentūra LETA, Liepojos–Šventosios kabelis veikia nuo 1995-ųjų, jį valdo Švedijos telekomunikacijų operatorė „Arelion“. Įmonei priklauso ir Šventąją su Švedijos Gotlando sala jungiantis kabelis, kuris buvo pažeistas pernai pavasarį.
Kaip skelbė BNS, Naujųjų metų išvakarėse taip pat buvo pažeistas „Elisa“ povandeninis kabelis tarp Suomijos ir Estijos.
Po to Suomijos policija sulaikė 132 metrų „Fitburg“, plaukiantį iš Sankt Peterburgo Rusijoje į Haifą Izraelyje, ir jo 14 įgulos narių, įtarusi, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje apgadino povandeninį telekomunikacijų kabelį.
Maždaug prieš metus po įtariamų diversijų, kai buvo nutraukti keli povandeniniai telekomunikacijų ir elektros kabeliai, NATO pradėjo Baltijos jūros stebėsenos misiją „Baltijos sargas“ („Baltic Sentry“).
Ekspertų ir politikų teigimu, incidentai yra Rusijos organizuotų hibridinio karo veiksmų dalis.
