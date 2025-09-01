Lenkija žada atidaryti sieną su Baltarusija

Apie tai antradienį rašo lenkų portalas „TVP World“.
Lenkija anksčiau šį mėnesį uždarė sieną su Baltarusija dėl Maskvos ir Minsko karinių pratybų „Zapad“.
Lenkijos susirūpinimas dėl pratybų sustiprėjo, kai į jos oro erdvę įskrido apie dvi dešimtis Rusijos dronų.
„Šių pratybų pabaiga sumažina – nors negaliu sakyti, kad panaikina – įvairias grėsmes, o atsižvelgdami į Lenkijos vežėjų ir geležinkelių ekonominius interesus, padarėme išvadą, kad ši priemonė pasiteisino“, – vyriausybei sakė D. Tuskas.
„Jei įtampa padidės, nedvejosime ir priimsime tinkamus sprendimus“, – pridūrė jis.
