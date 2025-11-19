 Liepojos paplūdimyje rastas ant kranto išmestas dronas

Liepojos paplūdimyje rastas ant kranto išmestas dronas

2025-11-19 19:52
BNS inf.

Liepojos Karostos paplūdimyje buvo rastas ant kranto išmestas dronas, trečiadienį pranešė pareigūnai.

Liepojos palūdimys
Liepojos palūdimys / Valdo Kasperavičiaus nuotr.

Latvių policija gavo pranešimą apie paplūdimyje ant kranto išmestą į droną panašų objektą. Įvykio vietoje dirba policija. Apie incidentą informuotos ir šalies ginkluotosios pajėgos.

Pasak ginkluotųjų pajėgų, netrukus į įvykio vietą atvyks sprogmenų neutralizavimo specialistai.

Pareigūnai teigia, kad objektas nekelia jokios grėsmės visuomenei.

Šį rudenį keliuose Latvijos paplūdimiuose rastos dronų nuolaužos, kurios, regis, buvo rusiško bepiločio orlaivio „Gerbera“ dalys.

Rugsėjo pradžioje į Lenkijos oro erdvę įskrido apie 20 Rusijos dronų. Bepiločiai orlaiviai, kurie kėlė grėsmę gyventojų saugumui, buvo numušti. Tai buvo pirmas kartas, kai virš NATO teritorijos buvo numušti Rusijos dronai. Lenkijos naikintuvai F-16 ir sąjungininkų F-35 buvo pasiųsti perimti Rusijos dronus.

Šiame straipsnyje:
dronas
Liepojos paplūdimys
Latvijos policija

