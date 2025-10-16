Los Andželas paskelbė nepaprastąją padėtį dėl imigracijos reidų

Ši deklaracija, kuri paprastai skelbiama stichinių nelaimių metu, atlaisvina išteklius, kurie gali būti panaudoti padėti nukentėjusiesiems Los Andželo apygardoje, kurioje gyvena daug nelegalių migrantų ir kuri yra viena iš įvairiapusiškiausių Jungtinių Valstijų dalių.
Šio žingsnio šalininkai teigia, kad kaukėtų agentų vykdomi plataus masto imigracijos reidai yra netiksliniai ir orientuoti į žmones, kurie kalba ispaniškai arba atrodo kaip ispanakalbiai.
Jie teigia, kad dėl šių reidų šeimų maitintojai bijo eiti į darbą. Vienas neseniai atliktas tyrimas parodė, kad imigrantų vidutinės savaitinės pajamos sumažėjo daugiau nei 60 procentų.
Janice Hahn (Dženis Han), viena iš apygardos prižiūrėtojų, antradienį balsavusių dėl nepaprastosios padėties įvedimo, teigė, kad tai buvo reikalinga reaguojant į „baimę, skausmą ir netvarką, kurią šie (...) reidai kelia mūsų bendruomenei“.
Keturi apygardos prižiūrėtojai balsavo už nepaprastosios padėties paskelbimą, o vienas – prieš.
„Turime ištisų šeimų, kurios skursta, nes jų tėvai ar motinos buvo sulaikyti savo darbo vietose", – pridūrė ji.
„Noriu, kad mūsų imigrantų bendruomenės žinotų, kad mes juos palaikome šioje kritinėje situacijoje, juos matome ir suprantame, ką jie išgyvena“, – pažymėjo J. Hahn.
Ginkluotų ICE agentų bei kitų Vidaus saugumo departamento agentūrų pareigūnų reidai prieš kelis mėnesius sukėlė pasipiktinimą Los Andžele.
Po kelias savaites trukusių nevaldomų protestų D. Trumpas nusprendė pasiųsti Nacionalinės gvardijos karių į antrojo pagal dydį JAV miesto gatves. Šis jo sprendimas buvo kritikuojamas kaip pernelyg griežtas ir kurstantis nesantaiką.
Reidai išplito į kitus, daugiausia demokratų valdomus miestus, įskaitant Čikagą ir Oregono valstijoje esantį Portlandą, kur federalinė vyriausybė taip pat bandė nusiųsti Nacionalinės gvardijos karių.
Antradienį Los Andželo apygardos prižiūrėtojų priimtas sprendimas atveria duris vėlesniam iškeldinimo moratoriumui ir kitoms nuomininkų apsaugos priemonėms tiems, kurie kurie dėl reidų vėluoja mokėti nuomą.
Los Andželo apygardos prižiūrėtoja Kathryn Barger (Katrin Bardžer) sakė, kad balsavo prieš nepaprastosios padėties paskelbimą, baimindamasi, kad tai tik paskatins brangius federalinės vyriausybės teisinius veiksmus.
„Mums reikia realių sprendimų, o ne simbolinių gestų“, – po balsavimo pareiškė ji.
„Toliau remsiu tikslines, į bendruomenes orientuotas programas, tokias kaip teisinė pagalba ir pagalba nuomai, kurios teikia prasmingą pagalbą pažeidžiamoms šeimoms, kartu laikantis teisinių apribojimų, apsaugant apskrities išteklius ir išsaugant visuomenės pasitikėjimą", – tvirtino ji.
Naujausi komentarai