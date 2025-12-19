Lukašenka: Lietuva pasirengusi dialogui

Baltarusijos liaudies kongreso sesijoje kalbą pasakė Baltarusijos Valstybės sienos komiteto pirmininko pavaduotojas Maksimas Butranecas. A. Lukašenka pažymėjo, kad pasienio tarnyba į jai paskirtą misiją yra susitelkusi labiau nei bet kuri kita gynybos, saugumo ir teisėsaugos institucija.
„Pradeda skristi meteorologiniai balionai? Kaltė tenka pasienio tarnybai. Arba ji nesugebėjo užkirsti tam kelio. Todėl, Maksimai, norėčiau, kad tu ir [Baltarusijos Valstybinio pasienio komiteto pirmininkas Konstantinas] Molostovas neleistumėte šių balionų į Lietuvos teritoriją. Nes tai gali sukelti karą. Aš tik juokauju. Nes žinau, kad mes to nedarome, – sakė valstybės vadovas. – Ačiū Dievui, kad jie Lietuvoje nustatė 150 ar 200 žmonių, kurie tai darė. Na, žmonės turi kažkaip užsidirbti pragyvenimui ir pinigų. Todėl jie ir naudojo šiuos metodus.“
„Dabar jie jau sako, kad yra pasirengę kalbėtis užsienio reikalų viceministrų lygiu. Mes jiems linkime sėkmės. Norite kalbėtis su pasienio tarnyba? Mes to nedraudžiame. Tu [Maksimai Butranecai] su jais kalbi beveik kasdien. Tačiau yra keletas klausimų. Juos reikia spręsti kartu su [Baltarusijos užsienio reikalų ministru Maksimu] Ryženkovu arba galbūt su ministru pirmininku. Ateikite ir kalbėkitės. Mes esame atviri šiam pokalbiui“, – patikino prezidentas.
A. Lukašenka dar kartą pabrėžė, kad pasienio tarnyba šiuo metu turi neįtikėtinai didelį darbo krūvį. „Mes nuolat kalbame apie Lietuvą, Latviją, Lenkiją, Ukrainą, problemas... Pasienio tarnyba tai jaučia pirmiausia. Ypač dėl šių migracijos srautų. Nors sakau, kad mes tikrai nesirūpiname šiuo klausimu ir nesistengiame dirbti Vakarų interesais, vis dėlto pasienio tarnybos darbo krūvis yra labai didelis. Norime to ar ne, turime su tuo kovoti“, – aiškino jis.
„Dėkoju pasienio apsaugos pareigūnams už puikų darbą, kurį jie atlieka kartu su kariuomene ir mūsų drąsia policija, saugodami mūsų sienas. Kai buvau jaunas, mane mokė, kad bet kuri valstybė prasideda nuo sienos. Todėl, jei norime būti valstybe, siena turi būti patikima“, – pridūrė A. Lukašenka.
ELTA primena, kad dėl balionų krizės Vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
Kaip yra teigęs policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, įvesta ekstremali situacija gali padėti pareigūnams efektyviau užkardyti ir ištirti kontrabandos oru nusikaltimus, kadangi į būtų įtraukta kariuomenė.
Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus pastaraisiais mėnesiais ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.
Pasienyje taip pat yra įstrigę šimtai Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse registruotų vilkikų, kurių neišleidžia Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimas – ragindami Vyriausybę imtis skubių veiksmų ir juos susigrąžinti, protesto akciją surengė dalis šalies vežėjų ir juos vienijanti asociacija „Linava“.
