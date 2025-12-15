Machado teigia remianti Trumpo strategiją Venesuelos atžvilgiu

„Visiškai remiu D. Trumpo strategiją, – sakė ji amerikiečių stočiai CBS. – Mes, Venesuelos žmonės, esame labai dėkingi jam ir jo administracijai“, – sakė M. C. Machado, pavadindama D. Trumpą „laisvės gynėju“ regione.
Žurnalistui pasiteiravus, ar ji pasisakytų už tolesnius (laivų) konfiskavimus ir galbūt net Venesuelos blokadą, M. C. Machado pabrėžė remianti „visus teisinius žingsnius, kuriais kovojama prieš neteisėtus režimo veiksmus“ – ne tik iš JAV, bet ir Karibų, Lotynų Amerikos bei Europos šalių pusės.
Kalbėdama apie galimą JAV intervenciją į Venesuela, Nobelio taikos premijos laureatė sakė: „Sveikinčiau didėjantį spaudimą, jog N. Maduras suprastų, kad turi pasitraukti, kad jo laikas baigėsi“.
JAV trečiadienį prie Venesuelos krantų konfiskavo tanklaivį, kuris, JAV duomenimis, transportuodamas naftą, pažeidė sankcijas. Ši operacija buvo tolesnė konflikto eskalacija.
D. Trumpas kaltina autoritariškai Venesuelą valdantį Nicolą Madurą suklastojus savo perrinkimą 2024 m. liepą, taip pat kontroliuojant narkotikų gaujas ir jas sąmoningai naudojant prieš JAV. Vakarų izoliuotas N. Maduras mano, kad JAV siekia jį nuversti.
Nuo rugsėjo JAV pajėgos Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose vis atakuoja tariamų narkotikų kontrabandininkų laivelius. Per šias operacijas jau žuvo daugiau kaip 80 žmonių. Įrodymų, kad nuskandinti laiveliai susiję su narkotikų kontrabanda, JAV nepateikė. Tarptautinės teisės ekspertai šias operacijas vadina neteisėtomis.
Po ginčytino N. Maduro perrinkimo M. C. Machado ėmė slapstytis ir praėjusią savaitę pabėgo į Oslą. Į Nobelio taikos įteikimo ceremoniją ji nespėjo. Prestižinį apdovanojimą atsiėmė jos dukra ana Corina Machado.
