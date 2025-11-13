JAV priežasčių neišduoti vizos sąraše – nutukimas ir specialių poreikių turintys vaikai

Šį mėnesį išsiųstame dokumente valstybės sekretorius Marco Rubio prašė JAV ambasadų išduodant ilgalaikes vizas atsižvelgti į tokias sąlygas kaip nutukimas, tokį savo prašymą motyvuodamas tuo, kad nutukimas gali „reikalauti brangios ilgalaikės priežiūros“.
Ambasadų taip pat prašoma įvertinti, ar vizų besikreipiančių asmenų išlaikytiniai „turi negalią, serga lėtinėmis ligomis ar turi kitokių specialių poreikių ir dėl to reikalauja priežiūros“, kuria besirūpindamas vizos prašantis asmuo negalėtų dirbti.
Apie šį memorandumą pirmasis pranešė naujienų portalas „KFF Health News“. Jo turinį naujienai agentūrai AFP patvirtino dokumentą matęs asmuo.
Dėl tokių veiksnių kaip mityba ir fizinio aktyvumo stoka Jungtinės Valstijos šiuo metu yra viena iš labiausiai nutukusių šalių pasaulyje.
Nutukę yra apie 40 procentų JAV gyventojų, o valstijose, kurios balsavo už D. Trumpą, vidutinis nutukimo lygis yra dar aukštesnis.
Naujosios gairės bus taikomos asmenims, norintiems imigruoti į Jungtines Valstijas, o ne užsieniečiams, atvykstantiems su įprastinėmis trumpalaikėmis vizomis.
Prieš priimdamos imigrantus, įskaitant tuos atvejus, kai amerikiečiai siekia atsivežti savo sutuoktinius, JAV jau seniai vertina, ar asmuo gali tapti „našta visuomenei“ – kitaip tariant, ar turės būti išlaikomas valstybės lėšomis.
Tačiau D. Trumpas, vykdydamas plataus masto kovą su migracija, kuri buvo vienu iš pagrindinių jo rinkimų kampanijos pažadų, ypač uoliai ieško naujų priežasčių atsisakyti įleisti žmones į šalį.
„Niekam ne paslaptis, kad Trumpo administracija pirmiausia rūpinasi amerikiečių interesais“, – sakė Valstybės departamento atstovas Tommy‘is Pigottas.
„Tai reiškia, kad įgyvendinamos politikos priemonės, užtikrinančios, kad mūsų imigracijos sistema nebūtų našta Amerikos mokesčių mokėtojams.“
D. Trumpo administracija finansuoja imigracijos kontrolės sustiprinimą, siekdama masiškai deportuoti nelegalius migrantus, net jei vienintelis jų įvykdytas nusikaltimas yra imigracijos taisyklių pažeidimas.
M. Rubio taip pat siekia panaikinti vizas žmonėms, kurie, kaip manoma, prieštarauja JAV užsienio politikai, taip pat dėl jų pareiškimų apie Izraelį.
