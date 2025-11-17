„Rusijoje nėra jokių konfrontacijos su NATO šalininkų“, – pirmadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
Jis reagavo į interviu laikraščiui „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, per kurį B. Pistoriusas sakė, kad Rusija gali užpulti NATO šalį 2029 metais.
„Tokia militaristinė ir karą kurstanti retorika vis dažniau girdima iš Europos sostinių“, – pareiškė D. Peskovas. Jis pabrėžė, kad Rusija imasi veiksmų savo interesams apsaugoti.
Maskva ne kartą kaltino NATO, kad ginkluojasi karui su Rusija. Prezidentas Vladimiras Putinas tvirtino, kad nesąmonė teigti, jog Rusija nori užpulti NATO narę. Rusijos užsienio reikalų ministerija taip pat atmetė B. Pistoriuso žodžius, pavadinusi juos „agresorės“ pareiškimu.
Rusija jau daugiau nei trejus su puse metų tęsia plataus masto karą su Ukraina, vienas jos tikslų – neleisti šaliai įstoti į NATO.
Šeštadienį paskelbtame interviu B. Pistoriusas rėmėsi stebėtojais, manančiais, kad Rusija gali būti pasirengusi užpulti NATO šalį jau 2028 m., nors kai kurie karo istorikai prognozavo, kad taika bus pasiekta dar praėjusią vasarą.
B. Pistoriusas pabrėžė , kad NATO turi „didelį atgrasymo potencialą“, paminėjo Aljanso įprastinius ir branduolinius pajėgumus.
