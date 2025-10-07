Merzas: ES neturėtų drausti prekiauti naujais automobiliais su vidaus degimo varikliais

Tokios svarbiausio Vokietijos sektoriaus milžinės, kaip „Volkswagen“, BMW ir „Mercedes-Benz“, ėmė kvestionuoti šį ES siekį, nes joms sunkiai sekasi kurti konkurencingus elektrinių transporto priemonių verslus, galinčius konkuruoti su tokiomis Kinijos bendrovėmis kaip BYD.
Artėjant ketvirtadienį įvyksiančiam susitikimui su automobilių sektoriaus atstovais F. Merzas televizijos kanalui „ntv“ sakė, kad, jo nuomone, ES draudimas yra „neteisingas“.
Praėjusį mėnesį, sulaukusi automobilių gamintojų spaudimo, ES įsipareigojo skubos tvarka peržiūrėti 2035 metams nustatytus tikslus.
„Nenoriu, kad Vokietija būtų viena iš šalių, remiančių šį neteisingą draudimą“, – sakė F. Merzas.
Tačiau jis pripažino, kad šis klausimas „vis dar svarstomas“ su jaunesniaisiais koalicijos partneriais, centro kairės socialdemokratais (SPD).
SPD atstovaujantis aplinkos ministras Carstenas Schneideris „dar nėra įsitikinęs“, kad reikia atsisakyti šio tikslo, kalbėjo F. Merzas, pridurdamas, kad tikisi, jog iki ketvirtadienį vyksiančio automobilių sektoriaus susitikimo vyriausybei visgi pavyks priimti vieningą poziciją.
Didžiausios Europos ekonomikos automobilių pramonė vargsta dėl aršios konkurencijos svarbioje Kinijos rinkoje, silpnos paklausos ir lėtesnio nei tikėtasi perėjimo prie elektromobilių.
Šį mėnesį įmonių grupei VW priklausanti sportinių automobilių gamintoja „Porsche“ pranešė, kad dėl silpnos paklausos naujų elektromobilių pristatymą nukels gerokai vėlesniam laikui.
F. Merzas pabrėžė, kad dyzeliniai varikliai vis dar reikalingi sunkvežimiams gaminti ir kad būtų „didelė klaida“, jei Vokietija negalėtų vykdyti mokslinių tyrimų šioje srityje.
F. Merzas taip pat išreiškė viltį, kad artimiausiais metais bus sukurti sintetiniai degalai, kurie leis vidaus degimo varikliams veikti „aplinkai nekenksmingu būdu“.
„Neturėtume drausti – turėtume sudaryti sąlygas kurti naujas technologijas, o tai ir yra mano tikslas“, – paaiškino jis.
