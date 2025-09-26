Apie tai pranešė „Laisvosios Europos radijas“.
Praėjusių metų pabaigoje T. Keosajanas buvo paguldytas į ligoninę kritinės būklės ir išbuvo komoje iki pat mirties.
Per savo karjerą jis režisavo 10 filmų. Nuo 2016 iki 2024 m. pabaigos jis vedė propagandinę laidą su satyros gaida „Meždunarodnaja pilorama“ per NTV, kurioje komentavo politinius įvykius iš prokremliškos pozicijos, dažnai vartodamas įžeidžiančius žodžius užsienio lyderių ir Rusijos valdžios kritikų atžvilgiu.
Jis atvirai rėmė 2022 m. Rusijos pradėtą plataus masto invaziją į Ukrainą, o vėliau Europos Sąjunga ir kelios kitos šalys jam įvedė sankcijas.
Pasak „Ukrinform“, 2021 m. Ukrainos užsienio reikalų ministerija inicijavo draudimą T. Keosajanui atvykti į Ukrainą, nes jo veikla kėlė pavojų nacionaliniam saugumui.
2024 m. Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) pareiškė naujus kaltinimus M. Simonian dėl ukrainiečių genocido kurstymo. Anksčiau jai buvo pateikti kaltinimai dėl kėsinimosi į Ukrainos teritorinį vientisumą.
2025 m. rugsėjį M. Simonian paskelbė, kad jai diagnozuota sunki liga, dėl kurios reikia atlikti operaciją, o vėliau patvirtino, kad serga vėžiu.
Naujausi komentarai