NATO: mažėja gynybos išlaidų augimas

Europiečiai ir Kanada ir toliau smarkiai atsilieka nuo JAV. Vašingtono išlaidos gynybai šiais metais tikriausiai sudarys maždaug 845 mlrd. JAV dolerių. Taigi amerikiečių išlaidų dalis bendrame biudžete vis dar yra neproporcingai didelė.
Tiesa, NATO atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad Vokietijai dėl ilgą laiką neaiškios biudžeto padėties iki šiol numatytos tik 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) siekiančios išlaidos. Todėl skirtumas dar gali kiek sumenkti, kai bus priimtas šių metų biudžetas ir Berlynas pateiks naujus, didesnius skaičius.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, remdamasis šalių narių pateiktais skaičiais, jau birželį pranešė, kad, išskyrus Islandiją, visos Aljanso narės šiais metais ketina skirti gynybai bent 2 proc. BVP. Pavėlavus vienerius metus, taip bus pasiektas 2014 m. sutartas tikslas.
Tačiau daugumai NATO valstybių atokvėpio nebus. Spaudžiant JAV prezidentui Donaldui Trumpui, birželio pabaigoje vykusiame viršūnių susitikime susitarta ateityje į gynybą investuoti bent 3,5 proc. nacionalinio BVP. Dar 1,5 proc. bus skirta su gynyba susijusioms išlaidoms, pavyzdžiui, infrastruktūrai. Taip bus pasiektas 5 proc. rodiklis.
Naujausi komentarai