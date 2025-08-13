Nauja patyčių auka – meteorologai

Neišsemiama tema – orai. Šią vasarą prancūzus, kaip niekada, alina karščiai. Vienus tai džiugina, kitus – nelabai. Pastarieji pyktį lieja socialiniuose tinkluose. Prancūzijos meteorologai skundžiasi, kad vis dažniau tampa patyčių taikiniu.
„Kibernetinių patyčių yra platformoje „X“, taip pat ir „Facebook“. Po rinkimų Amerikoje pastebimai pasikeitė pranešimų struktūra. Ypač gausiai dalinamasi įrašais apie karštymetį“, – pasakojo meteorologas Stéven Tual.
Meteorologas cituoja vieną iš daugybės neigiamų komentarų:
„Ištrinkite savo puslapį, vaikine, nieko neišmanote apie orus, tik dalijatės viskuo, ką randate internete. Turbūt jautiesi galingas, turėdamas 20 tūkst. sekėjų“, – sakė S. Tual.
Įžeidinėjimų vis daugėja, todėl kai kurie Prancūzijos meteorologai jau vengia skelbti naujienas apie orus socialiniuose tinkluose.
„Mokslininkams metami iššūkiai daugelyje sričių, bet manęs asmeniškai tai negąsdina. Sakyčiau, jei šiandien kėsinamasi į mokslą, tai labiau yra jį puolančio asmens, o ne mokslininko nesėkmė. Mes paprasčiausiai konstatuojame faktus. Dalį bendruomenės šiandien jau apėmė baimė, bet manau, kad turime pasisemti stiprybės ir pasakyti, jog tai, ką darome, turi vertę“, – kalbėjo meteorologas.
Prancūzijoje prasidėjo nauja karščio banga: dešimtyse departamentų šalies pietuose paskelbtas pavojus, termometrų stulpeliai gali viršyti 40 laipsnių. Dėl itin karštų orų kyla didžiuliai gaisrai. Ugniagesiams pagaliau pavyko lokalizuoti didžiausią miškų gaisrą per 75 metus. Šalies pietuose išdegė plotas, didesnis už Paryžių.
Pasak mokslininkų, ekstremalūs orai – tiek karščio bangos, tiek audros – yra žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinys. Manoma, kad jų intensyvumas ir dažnumas toliau didės.
