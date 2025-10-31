Nepopuliarumo rekordas: tik 11 proc. prancūzų patenkinti Macrono darbu

E. Macrono reitingas šiuo metu yra istoriškai žemas. Iki šiol 11 proc. reitingą buvo pasiekęs tik jo pirmtakas François‘as Hollande – toks nepopuliarus šis buvo 2016 m. lapkritį.
Politologas Bruno Cautrès‘as, kalbėdamas su naujienų agentūra AFP, itin žemą E. Macrono populiarumo rodiklį aiškino vidaus politikos neramumais Prancūzijoje. Dėl jų daugelis piliečių kaltina E. Macroną, nes jis po 2024 m. Europos Parlamento rinkimų paleido Nacionalinę Asamblėją ir paskelbė naujus rinkimus. Tarptautinėje arenoje E. Macronas nebeįkūnija „nenuginčijamo lyderio“, nes čia dominuoja JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kalbėjo mokslininkas.
Turint omenyje šias tendencijas, E. Macronas gali tapti pirmuoju Prancūzijos prezidentu, kurio populiarumas smuks iki vienaženklio.
Naujausi komentarai