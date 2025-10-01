Netoli Rusijos teritorijos patruliuoja JAV orlaiviai, seka povandeninius laivus

Amerikiečių lėktuvai „P-8 Poseidon“ neseniai buvo pastebėti Oslo Gardermoeno oro uoste, kur jų buvo dislokuota du ar trys. Tai šeštadienį platformoje „X“ nurodė atvirojo šaltinio žvalgybos duomenų analitikai „OSINTtechnical“, remdamiesi palydovinėmis nuotraukomis.
Skrydžių sekimo duomenys vėliau parodė, kad vienas iš lėktuvų vykdė misiją netoli Rusijos stipriai militarizuoto Kaliningrado, turinčio sieną su NATO narėmis Lenkija ir Lietuva.
Norvegijos ginkluotųjų pajėgų atstovas spaudai patvirtino JAV orlaivių buvimą Norvegijoje nacionaliniam laikraščiui „Dagbladet“.
„Tai yra sąjungininkų amerikiečių lėktuvai, veikiantys iš Gardermoeno. Jie padeda stiprinti sąjungininkų veiklą mūsų artimiausioje teritorijoje“, – sakė jis.
Šios operacijos vykdomos NATO stiprinant budrumą visame Baltijos regione, ypač po to, kai ES šalių, įskaitant Daniją, Lenkiją ir Norvegiją, oro erdvę keliskart dėl nenustatytų priežasčių pažeidė dronai.
Liepos pabaigoje Keflavíko oro bazėje Islandijoje dislokuotas orlvaivis „P-8“ prisijungė prie NATO vadovaujamos misijos „Baltic Sentry“, kurios tikslas – pagerinti aljanso reagavimą į destabilizuojančią veiklą jūroje.
Pasak „TVP World“, „Boeing“ pagamintas „Poseidon“ laikomas vienu pažangiausių jūrų patruliavimo orlaivių pasaulyje. Jo nuskrendamą atstumą padidina degalų papildymas ore, todėl jis gali patruliuoti dideliuose vandenyno plotuose. Be JAV karinio jūrų laivyno, tokius orlaivius taip pat naudoja Jungtinė Karalystė ir Norvegija.
