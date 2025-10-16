Nušalintas Madagaskaro prezidentas pabėgo iš šalies

Prezidentas Andry Rajoelina išvyko spalio 11–12 d., po to, kai „pasirodė tiesioginių ir itin rimtų grasinimų pasikėsinti į valstybės vadovo gyvybę“, trečiadienį vėlai vakare pareiškė prezidentūra.
Pagal naujienų agentūrai AFP atsiųstą pareiškimą, grasinimai buvo gauti tuo metu, kai A. Rajoelina turėjo vykti su misija į užsienį.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, 51-erių valstybės vadovas sekmadienį buvo evakuotas Prancūzijos kariniu lėktuvu.
Pirmadienį jis sakė pasislėpęs „saugioje vietoje“, tačiau išsamesnių duomenų nepateikė.
Pirmą kartą į valdžią atėjęs taip pat po karinių pajėgų remiamo perversmo 2009 m., A. Rajoelina dabar apkaltino Nacionalinę Asamblėją sąmokslu su karinėmis pajėgomis, siekiant nušalinti jį nuo pareigų.
Valdžią šįsyk perėmę kariniai pareigūnai pareiškė, kad jų lyderis pulkininkas Michaelas Randrianirina penktadienį bus prisaikdintas naujuoju prezidentu.
Jaunimo vadovaujamas Z kartos judėjimas, kuris rugsėjo 25 d. inicijavo protestus dėl vandens ir energijos trūkumo, M. Randrianirinos įsikišimą įvertino palankiai.
Tarptautinė bendruomenė dėl įvykių šalyje išreiškė susirūpinimą, Jungtinės Tautos pasmerkė, anot jų, „nekonstitucinį“ perversmą, o Afrikos Sąjunga trečiadienį paskelbė nedelsiant sustabdanti Madagaskaro narystę.
Madagaskaras yra pastaroji iš kelių buvusių Prancūzijos kolonijų, kuriose nuo 2020 m. valdžią perėmė kariuomenė. Prieš tai panašūs perversmai vyko Malyje, Burkina Fase, Nigeryje, Gabone ir Gvinėjoje.
Naujausi komentarai