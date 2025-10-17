Po karinio perversmo Madagaskaro prezidentu prisaikdintas kariuomenės pulkininkas

M. Randrianirina, vadovavęs savaitgalį sukilusiam ir prie vyriausybę nuversti raginusių protestuotojų prisijungusiam kariuomenės daliniui CAPSAT, perskaitė prezidento priesaiką ceremonijoje Aukščiausiojo teismo rūmuose šalies sostinėje Antananaryve.
„Šiandien mūsų šaliai istorinis lūžis. Su užsidegusiais žmonėmis, kuriuos veda noras keistis ir gili meilė savo tėvynei, mes džiaugsmingai atverčiame naują mūsų tautos gyvenimo skyrių“, – sakė naujai prisaikdintas prezidentas.
Ceremonijoje, kuriai pirmininkavo konstitucinio teismo pirmininkas, dalyvavo karininkai, politikai, Z kartos jaunimo protestų judėjimo atstovai ir kelios užsienio delegacijos, tarp jų ir iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos, Rusijos ir Prancūzijos.
„Mes dirbsime kartu su visomis tautą kuriančiosiomis jėgomis, kad parengtume gerą konstituciją... ir susitartume dėl naujų rinkimų įstatymų, reglamentuojančių rinkimų ir referendumų organizavimą“, – sakė jis.
Naujasis Madagaskaro prezidentas taip pat padėkojo jaunimui už protestų, po kurių buvo nuverstas jo pirmtakas A. Rajoelina, iniciavimą.
„Esame pasiryžę nutraukti ryšius su praeitimi“, – sakė M. Randrianirina.
„Mūsų pagrindinė misija – iš esmės reformuoti šalies administracinę, socialinę, ekonominę ir politinę valdymo sistemas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad protestai šalyje prasidėjo rugsėjo 25 d. ir savaitgalį pasiekė lemiamą tašką, kai maištaujantys kariai ir saugumo pajėgos, įskaitant CAPSAT, prisijungė prie demonstrantų ir paragino prezidentą ir kitus vyriausybės ministrus atsistatydinti.
Madagaskaras yra pastaroji iš kelių buvusių Prancūzijos kolonijų, kuriose nuo 2020 m. valdžią perėmė kariuomenė. Prieš tai panašūs perversmai vyko Malyje, Burkina Fase, Nigeryje, Gabone ir Gvinėjoje.
