Madagaskaro prezidentūra smerkia bandymą įvykdyti perversmą, teigia, kad prezidentas eina pareigas

„Ginkluotųjų karinių pajėgų buvimas priešais prezidento rūmus yra aiškus bandymas įvykdyti valstybės perversmą“, – pareiškime tvirtino prezidentūra.
„Respublikos prezidentas visapusiškai lieka pareigose ir užtikrina konstitucinės tvarkos ir nacionalinio stabilumo palaikymą“, – priduriama pareiškime.
Karinis dalinys CAPSAT kiek anksčiau pareiškė, kad po to, kai Nacionalinė Asamblėja balsavo už apkaltą prezidentui dėl pareigų nevykdymo, jis perėmė valdžią šalyje.
„Mes perėmėme valdžią“, – agentūrai AFP sakė CAPSAT vadas pulkininkas Michaelas Randrianirina. Pasak jo, dalinys steigs komitetą, kurį sudarys kariuomenės, žandarmerijos ir nacionalinės policijos pareigūnai ir kuris „atliks prezidento darbą“.
CAPSAT apie savo užmojus paskelbė praėjus kelioms minutėms po to, kai parlamento žemieji rūmai balsavo už apkaltą A. Rajoelinai. Prezidentūra surengtą posėdį atmetė kaip „neturintį jokio teisinio pagrindo“. A. Rajoelina keliomis valandomis anksčiau dekretu paleido Nacionalinę Asamblėją, kad užkirstų kelią posėdžiui.
51-erių prezidentas nepakluso vis dažniau pasigirsdavusiems jam adresuotiems raginimams atsistatydinti ir pasislėpė po kelias savaites vykusių antivyriausybinių gatvių demonstracijų.
A. Rajoelina, kuris yra buvęs sostinės Antananaryvo meras, vėlai pirmadienį pareiškė, kad po pasikėsinimų į jo gyvybę jis glaudžiasi „saugioje vietoje“, tačiau savo buvimo vietos neatskleidė.
Protestai prasidėjo rugsėjo 25 d. ir savaitgalį pasiekė lemiamą tašką, kai maištaujantys kariai ir saugumo pajėgos, įskaitant CAPSAT, prisijungė prie demonstrantų ir paragino prezidentą ir kitus vyriausybės ministrus atsistatydinti.
