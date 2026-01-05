Orbanas: JAV operacija Venesueloje yra „naujo pasaulio fenomenas“

Jis tai vertinąs ne iš moralinės pozicijos, o tik žvelgdamas į tai, kas yra gerai Vengrijai, sakė V. Orbanas savo metinėje spaudos konferencijoje Budapešte.
„Vengrijai gera žinia yra tai, kad JAV perims Venesuelos naftos telkinių kontrolę ir taip sumažės naftos kaina pasaulio rinkoje“, – kalbėjo V. Orbanas, Todėl Vengrija vienintelė iš ES šalių neparėmė ES užsienio politikos įgaliotinės Kajos Kallas pozicijos.
Joje ES diplomatijos vadovė, be kita ko, paragino gerbti tarptautinę teisę.
„Senosios pasaulio tvarkos tarptautinė teisė, pavadinkime ją „liberalia pasaulio tvarka“, nebegalioja“, – pareiškė V. Orbanas.
Naujaisiais metais Vengrijoje vyks parlamento rinkimai, per kuriuos dešiniojo populisto premjero „Fidesz“ partija po 16 metų gali prarasti valdžią. Dideli šansai nugalėti prognozuojami Peteriui Magyarui iš „Tisza“ partijos.
Remiantis nuomonių apklausomis, „Tisza“ partija jau kelis mėnesius smarkiai lenkia „Fidesz“.
