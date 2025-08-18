Pareigūnas: ES lyderiai antradienį aptars susitikimo Baltuosiuose rūmuose rezultatus

„Rytoj (14 val. Lietuvos laiku) sušaukiau Europos Vadovų Tarybos narių vaizdo konferenciją, kurioje bus aptarti šiandien Vašingtone įvyksiančių susitikimų dėl Ukrainos rezultatai. Kartu su JAV ES toliau sieks ilgalaikės taikos, kuri užtikrintų Ukrainos ir Europos gyvybiškai svarbius saugumo interesus“, – socialiniame tinkle „X“ rašė A. Costa.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį akis į akį susitiks su JAV lyderiu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu). Paskui prie jų prisijungs Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos lyderiai, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).
