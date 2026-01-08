Parlamento pirmininkas: Venesuela paleidžia daug kalinių

Šis kalinių paleidimas vyksta po to, kai šeštadienį JAV pajėgos surengė specialią operaciją, kurios metu buvo sulaikytas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras).
J. Rodriguezas nurodė, kad vyriausybė nedelsdama paleis „daug Venesuelos ir užsienio piliečių“, žurnalistams pridurdamas, kad tai yra „vienašališkas gestas“.
Manoma, kad tai viena pirmųjų Venesuelos laikinosios vyriausybės nuolaidų po to, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija pareiškė, jog ji diktuos sprendimus Karakasui.
Tačiau J. Rodriguezas nenurodė, kiek kalinių bus paleista.
Nevyriausybinės organizacijos „Foro Penal“ teigimu, Venesueloje laikomi 806 politiniai kaliai, įskaitant 175 karinio personalo narius.
Antradienį D. Trumpas pranešė, kad Venesuelos valdžia uždaro „kankinimų kambarį Karakaso centre“, tačiau detalesnės informacijos nepateikė.
