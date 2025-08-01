Paskelbtos Epsteino bendrininkės stenogramos

Gh. Maxwell, kuri atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už nepilnamečių mergaičių verbavimą J. Epsteinui, praėjusį mėnesį kalbino buvęs asmeninis D. Trumpo advokatas, dabartinis generalinės prokurorės pavaduotojas Toddas Blanche‘as.
Teisingumo departamentas paskelbė šimtus pokalbio stenogramų puslapių ir garso įrašus. T. Blanche‘as sakė, kad taip daroma „dėl skaidrumo“. „Pateikiamas kiekvienas žodis, išskyrus aukų vardus ir pavardes. Niekas neišimta. Niekas nepaslėpta“, – tvirtino T. Blanche‘as.
63 m. amžiaus Gh. Maxwell po pokalbio su T. Blanche‘u buvo perkelta iš kalėjimo Floridoje į mažiausio saugumo įstaigą Teksase.
Pasiturintis finansininkas J. Epsteinas, kuris anksčiau turėjo aukšto lygio ryšių, 2019 m. mirė Niujorke esančio kalėjimo kameroje, laukdamas teismo proceso dėl tariamos prekybos nepilnametėmis mergaitėmis, kurios buvo verbuojamos atlikti jam seksualinio pobūdžio masažus.
79 m. D. Trumpas kadaise buvo J. Epsteino draugas. Pasak „The Wall Street Journal“, prezidento ir dar kelių šimtų žmonių vardai buvo rasti Teisingumo departamentui peržiūrint vadinamuosius J. Epsteino dokumentus, tačiau įrodymų, liudijančių neteisėtus veiksmus, nebuvo.
D. Trumpo rėmėjai jau ne vienerius metus it apsėsti domisi J. Epsteino byla ir tiki, kad vadinamosios „slaptosios vyriausybės“ (angl. Deep State) elitas saugo J. Epsteino bendražygius Demokratų partijoje ir Holivude, bet ne D. Trumpą. Prezidento šalininkai sukilo, kai FTB ir Teisingumo departamentas liepos mėnesį pareiškė, kad J. Epsteinas nusižudė, nešantažavo jokių žinomų asmenų ir neturėjo „klientų sąrašo“.
Gh. Maxwell pokalbio su T. Blanche‘u metu tvirtino, kad D. Trumpas ir J. Epsteinas buvo „draugiškai nusiteikę, kokie žmonės būna socialinėje aplinkoje“. „Nemanau, kad jie buvo artimi draugai“, – tikino buvusi britų aukštuomenės narė.
„Niekada nemačiau prezidento jokioje masažo aplinkoje, – teigė ji. – Prezidentas niekada su niekuo nesielgė netinkamai.“
Gh. Maxwell sakė, kad D. Trumpas tuo metu, kai jie kartu leido laiką nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios, „visais atžvilgiais buvo džentelmenas“. „D. Trumpas su manimi visada elgėsi labai šiltai ir maloniai“, – kalbėjo ji.
Gh. Maxwell taip pat pareiškė nemananti, kad J. Epsteinas nusižudė kalėjime. „Nemanau, kad jo mirties priežastis – savižudybė“, – dėstė ji. Pasak Gh. Maxwell, J. Epsteinas nevedė jokio „klientų sąrašo“, be to, ji esą nežinojo apie jokį žinomų asmenų šantažą.
Gh. Maxwell advokatas Davidas Markusas sakė, kad ji atsakė į kiekvieną klausimą, užduotą pokalbio, vykusio dvi dienas, metu. „Ghislaine Maxwell yra nekalta ir niekada neturėjo būti teisiama, juolab ir nuteista šioje byloje“, – tinkle „X“ tvirtino D. Markusas.
„Vienintelė priežastis, dėl kurios jai buvo pateikti kaltinimai, yra ta, kad ji tapo atpirkimo ožiu po Jeffrey‘io Epsteino mirties kalėjime“, – aiškino teisininkas.
