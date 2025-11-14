 Penkios didžiosios Europos NATO valstybės žada kovoti su hibridinėmis grėsmėmis

2025-11-14 19:10
BNS inf.

Penkių didžiųjų Europos NATO valstybių gynybos ministrai po penktadienį Berlyne įvykusio susitikimo pažadėjo glaudžiau bendradarbiauti kovojant su dronų įsibrovimais ir kitomis hibridinėmis grėsmėmis, tokiomis kaip kibernetinės atakos.

Penkios didžiosios Europos NATO valstybės žada kovoti su hibridinėmis grėsmėmis
Penkios didžiosios Europos NATO valstybės žada kovoti su hibridinėmis grėsmėmis / Scanpix nuotr.

Vokietija, Prancūzija, Italija, Lenkija ir Jungtinė Karalystė (JK) taip pat pabrėžė savo tvirtą paramą Ukrainai, kuri tebekovoja su Rusijos invazija, ir įsipareigojimą atkurti savo kariuomenes.

„Sustiprinsime bendradarbiavimą kovojant su sąjungininkams kylančiomis hibridinėmis grėsmėmis, įskaitant dronų, kibernetinių atakų ir dezinformacijos keliamus iššūkius“, – teigiama bendrame sąjungininkų pareiškime.

Anot jų, be kita ko, bus nagrinėjamos gynybos priemonės, „pavyzdžiui, dronų gynybos sistemos“, taip pat „dalijimosi informacija tarp Europos sąjungininkų stiprinimas“.

Europos šalys ne kartą kaltino Rusiją vykdant vadinamąjį hibridinį karą – daugiausia netradicinį karą, kuris gali apimti sabotažą, dezinformacijos kampanijas ir kitus ardomuosius išpuolius.

Pastaraisiais mėnesiais buvo ne kartą pranešta apie dronus, pastebėtus šalia oro uostų ir svarbių karinių bazių įvairiose Europos šalyse ir lyderiai beda pirštu į Maskvą.

Tai sutrikdė oro uostų veikimą, be kita ko, Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Norvegijoje ir Lenkijoje.

Po susitikimo kalbėjęs Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius (Borisas Pistorijus) sakė, kad tokiais veiksmais siekiama „atitraukti dėmesį nuo (Rusijos) savų problemų (...) ir tuo pat metu bandyti destabilizuoti bei išgąsdinti mūsų visuomenes“.

Penki gynybos ministrai, prie kurių prisijungė ir Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas), taip pat pažadėjo toliau remti Ukrainą, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos.

„Mūsų tvirta parama Ukrainai ir toliau bus pagrindinis mūsų darbo ramstis“, – pareiškė jie ir pažadėjo „maksimaliai padidinti paramą Ukrainai teikiant karinę pagalbą“.

Jie taip pat pažadėjo stiprinti pramoninį bendradarbiavimą su Ukraina bei „integruoti Ukrainos gynybos pramonę į Europos iniciatyvas ir vertės grandines“.

Ministrai taip pat pažadėjo sutelkti dėmesį į NATO karinių pajėgumų tikslų įgyvendinimą ir gynybos pramonės stiprinimą.

„Rusijos agresija stiprėja. Karas Ukrainoje tęsiasi. JAV teisingai paragino Europos valstybes daryti daugiau ir daugiau išleisti gynybai“, – sakė JK gynybos sekretorius Johnas Healey (Džonas Hilis).

„Nesuklyskite – esame naujoje grėsmių eroje, o tai reikalauja naujos gynybos eros“, – pridūrė jis.

