„Dar sykį šios asamblėjos akivaizdoje pareiškiu, kad Iranas niekada nesiekė ir niekada nesieks pasigaminti branduolinės bombos“, – sakė Masoudas Pezeshkianas Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.
Pezeshkianas: Iranas niekada nesieks įgyti branduolinių ginklų
2025-09-24 17:38
Iraniečių prezidentas antradienį pakartojo, kad Iranas nesiekia įgyti branduolinių ginklų po Izraelio ir Jungtinių Valstijų smūgių bei Europos galybių grasinimų įvesti jam sankcijas.
Pezeshkianas: Iranas niekada nesieks įgyti branduolinių ginklų / Scanpix nuotr.
