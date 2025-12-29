Pietų Korėjos prezidentas grįžta į prezidentūrą, kurios vengė jo pirmtakas

Tai buvo pirmas kartas, kai prezidentas važiavo į „Cheong Wa Dae“ nuo 2022 metų gegužės 9-osios, paskutinės buvusio prezidento Moon Jae-ino (Mun Džejino) kadencijos dienos, mat Yoon Suk-yeolas pradėjo savo prezidentavimą dirbdamas pertvarkytame Gynybos ministerijos pastate. Po persikėlimo pastarasis dalį „Cheong Wa Dae“ atvėrė visuomenei kaip turistinį objektą, kuris pritraukė milijonus lankytojų.
Lee Jae-myungas, kuris birželį laimėjo pirmalaikius prezidento rinkimus po to, kai Yoon Suk-yeolas buvo nušalintas nuo pareigų dėl 2024 metų gruodį laikinai paskelbtos karinės padėties, praleido kelias savaites perkeldamas prezidento biurą atgal į „Cheong Wa Dae“, dar vadinamą Mėlynaisiais rūmais, nes siekia pažaboti savo dabar jau įkalinto pirmtako palikimą.
„Cheong Wa Dae“ įsikūrę šiaurinėje Seulo dalyje, ant kalno šlaitų, už istorinių „Gyeongbokgung“ rūmų ir užima apie 250 tūkst. kvadratinių metrų plotą. Ši vieta, kuri per kelis dešimtmečius buvo ne kartą rekonstruota, nuo pat vyriausybės įkūrimo po nepriklausomybės nuo Japonijos kolonijinio valdymo Antrojo pasaulinio karo pabaigoje daugiausia tarnavo kaip šalies prezidento biuras.
Prieš naujojo prezidento atvykimą į darbą pareigūnai vidurnaktį „Cheong Wa Dae“ iškėlė prezidento vėliavą su dviem feniksais, taip pažymėdami, kad rūmai vėl tapo oficialia prezidento būstine. Kai prezidento kolona pravažiavo pro komplekso vartus, jį pasitiko sargybiniai, o dešimtys šalininkų netoliese mojavo Pietų Korėjos vėliavomis ir skandavo jo vardą.
Vėliau Lee Jae-myungo biuras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jis viename iš „Cheong Wa Dae“ kambarių rengia susitikimą prie arbatos puodelio su vyresniaisiais padėjėjais.
Vėliau jis apžiūrėjo rūmų Nacionalinį krizių valdymo centrą – požeminį bunkerį, skirtą reagavimo į nelaimes koordinavimui, kuris buvo suremontuotas prieš jam sugrįžtant, ir atliko pirmąjį savo patvirtinimą rūmuose – oficialiai priėmė Benino paskirtąjį ambasadorių Pietų Korėjoje, sakė prezidento atstovė spaudai Kang Yu-jung (Kang Judžung).
Prezidentas taip pat paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė užuojautą 179 žmonių, prieš metus žuvusių per oro bendrovės „Jeju Air“ katastrofą pakrantės Muano mieste, šeimoms ir paragino faktų tyrime dalyvaujančius pareigūnus iki galo nustatyti avarijos priežastis.
Lee Jae-myungo kanceliarija pranešė, kad jis važinės į darbą iš dabartinės prezidento rezidencijos kitoje Seulo dalyje, tačiau ateityje jis persikels į „Cheong Wa Dae“.
Teigdamas, kad ant kalvos esantys rūmai yra pernelyg izoliuoti nuo visuomenės, Yoon Suk-yeolas, kaip pranešama, išleido apie 40 mln. JAV dolerių (34,1 mln. eurų), perkeldamas prezidento biurą į kelis pastatus Gynybos ministerijos komplekse Jongsane, centrinėje Seulo dalyje, atmesdamas susirūpinimą dėl saugumo ir išlaidų ir tvirtindamas, kad šis perkėlimas padarys jo prezidentavimą demokratiškesnį.
Vėliau eksprezidentas sukėlė giliausią per pastaruosius dešimtmečius šalies demokratijos krizę, kai 2024 metų gruodžio 3 dieną paskelbė karinę padėtį per priešpriešą su Lee Jae-myungo liberalia Demokratų partija, kuri kontroliavo įstatymų leidžiamąją valdžią ir trukdė įgyvendinti didžiąją dalį jo politinės darbotvarkės.
Karo padėtis truko vos kelias valandas, kai įstatymų leidėjų kvorumas pralaužė karinę blokadą ir nubalsavo už karo padėties atšaukimą. Vėliau tą patį mėnesį Yoon Suk-yeolas sulaukė apkaltos, balandį konstitucinio teismo sprendimu pašalintas iš pareigų, o liepą – suimtas. Dabar jam pateikti rimti kaltinimai, įskaitant kaltinimus maištu, už kuriuos gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos arba mirties bausmė.
Naujausi komentarai