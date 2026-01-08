Buvusi Migracijos departamento vadovė įsidarbino Prezidentūroje

Tai nurodyta viešai prieinamame grupės kontaktų sąraše.
Naujienų portalui „15min“ E. Gudzinskaitė sakė, jog sieks prisidėti prie komandos ir dirbti bendram labui.
„Yra prezidento tikslai, tad užduotis – padėti jų siekti“, – sakė ji.
Minėtai grupei vadovauja prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
E. Gudzinskaitė departamento vadovės pareigas paliko pernai lapkritį – ji įstaigai vadovavo dešimtmetį, o iš viso joje dirbo 20 metų.
Ją pakeitė nuo ketvirtadienio departamentui pradėjusi vadovauti teisininkė Indrė Gasperė.
E. Gudzinskaitė yra baigusi teisės studijas Vilniaus universitete, karjerą Migracijos departamente 2005-aisiais ji pradėjo kaip Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė, vėliau ėjo Teisės ekspertės, teisėsaugos atašė, Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos pareigas, o departamento direktore tapo 2015-aisiais.
Ji taip pat yra Liberalų sąjūdžio narė, su kuriuo dalyvavo 2024-ųjų Seimo rinkimuose.
Naujoji G. Nausėdos patarėja „15min“ sakė, jog stabdyti narystės partijoje nesirengia.
(be temos)