Po interneto paslaugų sutrikimo – ekspertų perspėjimas dėl priklausomybės nuo „Amazon“

Šie sutrikimai paveikė vaizdo transliacijų platformas, įskaitant „Amazon Prime Video“ ir „Disney+“, taip pat dirbtinio interneto paslaugą „Perplexity“, žaidimą „Fortnite“ bei tokias populiarias platformas kaip „Airbnb“, „Snapchat“ ir „Duolingo“.
Skundus dėl neveikiančių svetainių ir interneto paslaugų fiksuojančios interneto svetainės „Downdetector“ duomenims, Europoje sutriko mobiliojo ryšio paslaugos ir žinučių siuntimo programėlių „Signal“ ir „WhatsApp“ veikimas.
Taip pat fiksuoti pranešimai apie problemas pasiekiant interneto svetaines, įskaitant pačios „Amazon“ elektroninės prekybos parduotuvę.
Nukentėjo ir kai kurių bankininkystės paslaugų veikimas, pavyzdžiui, „Lloyd's“. Bankas klientams nurodė, kad sutrikimų priežastis – „Amazon Web Services“ (AWS) debesijos paslaugų platforma.
„Amazon“ savo būklės puslapyje pirmadienį pranešė, kad sistema grįžo į „prieš incidentą buvusį lygį“, tačiau gali prireikti kelių valandų, kol bus išspręsta dėl problemos susidariusi duomenų pateikimo delsa.
Pranešimų apie problemas su AWS paslaugomis, pasak „DownDetector“, vėliau smarkiai sumažėjo, tačiau jie fiksuoti dar apie 18 valandų po sutrikimo pradžios.
Pirmadienį anksti ryte „DownDetector“ užregistravo didelį su AWS susijusių problemų skaičiaus padidėjimą, o po kelių valandų jis dar labiau išaugo.
Svetainė „DownDetector“ paskelbė iš viso gavusi daugiau nei 11 mln. pranešimų apie AWS problemas.
„Amazon“ teigimu, šį sutrikimą sukėlė problema, susijusi su domenų vardų sistema (DNS), kuri veikia kaip interneto adresų knyga duomenų srautui nukreipti.
Pasak debesijos paslaugų milžinės, dėl to sutriko tinklo apkrovos išlyginimo įrangos veikimas.
AWS valdo beveik trečdalį pasaulio debesijos infrastruktūros rinkos, teikdama šią paslaugą milijonams programėlių ir tinklalapių visame pasaulyje.
Jos techninės priežiūros svetainėje teigiama, kad inžinieriai skubėjo spręsti DNS problemą, kai pirmadienį ryte pastebėjo „padidėjusį klaidų skaičių“, kuris paveikė keletą paslaugų. Problema buvo išspręsta, tačiau dėl to susidarė didžiulis užstrigusių užklausų, kurias reikėjo apdoroti, krūvis.
Ekspertai perspėja apie pernelyg didelę priklausomybę nuo AWS paslaugų
„(Šis sutrikimas parodė – ELTA) kiek visi esame priklausomi nuo „Amazon“, „Microsoft“ ir „Alphabet“ teikiamų paslaugų, kurias visi daugiau ar mažiau laikome savaime suprantamomis“, – sakė finansų analitikas Michaelas Hewsonas.
„Ekonominiu požiūriu tai daugmaž prilygsta visų savo ekonominių kiaušinių sudėjimui į vieną krepšelį“, – pridūrė jis.
AWS yra debesų kompiuterijos rinkos lyderė, po kurios rikiuojasi „Microsoft Azure“, o trečią vietą užima „Google Cloud“. Jų infrastruktūrą veiklai internete naudoja įmonės, vyriausybės ir interneto naudotojai visame pasaulyje.
Pasak „Downdetector“, pirmadienio sutrikimas paveikė ir Britanijos vyriausybės interneto svetaines.
„Tokių didelių paslaugų tiekėjų kaip AWS sutrikimai rodo pažeidžiamumą infrastruktūroje, kuri tapo kritiškai svarbi organizacijoms, o kai kuriais atvejais – ir vyriausybėms visame pasaulyje“, – sakė „Emarketer“ vyr. analitikas Jacobas Bourne'as.
„Didėjant priklausomybei nuo debesijos ir jos apkrovai, tokie gedimai (ateityje – ELTA) gali suduoti dar stipresnį smūgį pramonės sektoriams“, – pridūrė jis.
Anksčiau didelio masto pasaulinis interneto sutrikimas įvyko 2024 m. liepos mėn., kai JAV kibernetinio saugumo įmonė „CrowdStrike“ išleido netobulą atnaujinimą savo programinei įrangai, kurią naudoja oro uostai, ligoninės ir daugelis kitų organizacijų.
„Microsoft“ duomenimis, 2024 m. sutrikimas paveikė apie 8,5 mln. įrenginių, dėl to nustojo veikti įvairios sistemos, o naudotojams teliko žiūrėti į „mėlynąjį mirties ekraną“.
