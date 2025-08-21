Po Ukrainos smūgių Rusijoje išaugo degalų kainos

Ukraina reguliariai atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir naftos saugyklas, siekdama apriboti Maskvos galimybes finansuoti savo karą. Pastarojo meto smūgiai sutapo su vasaros atostogų sezonu ir prisidėjo prie to, kad dažniau renkamasi vairuoti, o ne keliauti traukiniais arba oro transportu.
Siekdama suvaldyti kainas, Rusija, kuri yra viena iš didžiausių naftos gamintojų visame pasaulyje, praėjusį mėnesį įvedė visišką degalų eksporto draudimą, tačiau tai, regis, neturėjo didelio poveikio.
Remiantis Sankt Peterburgo biržos prekybos duomenimis, du populiariausi degalų mišiniai Rusijoje AI-92 ir AI-95 buvo parduodami už maždaug 72 663 ir 81 342 rublius už toną (apie 775 ir 868 eurus), – šios sumos yra netoli aukščiausio visų laikų lygio.
Rusijos brokerių paslaugų įmonė BKS kaip kainų šuolio priežastis įvardijo „sezono įkarštį, remonto darbus ir naujus incidentus naftos perdirbimo gamyklose“ ir kartu atkreipė dėmesį į didesnę degalų paklausą, nes žmonės vasaros mėnesiais linkę dažniau vairuoti. Be to, BKS pažymėjo, kad dėl Ukrainos atakų taip pat sutriko susisiekimas oro transportu ir geležinkeliais, o tai tik dar labiau prisidėjo prie šuolio.
Rusijos energetikos ministerija savo ruožtu tvirtino, kad kainos pakilo dėl „didelės sezoninės paklausos ir žemės ūkio darbų“, ir taip pat pritarė draudimo pratęsimui iki rugsėjo, nepaminėdama Ukrainos smūgių ar kokių nors remonto darbų naftos perdirbimo gamyklose.