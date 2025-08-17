„Politico“: Rusija patyliukais kuria melagienas, kurios pristatomos kaip žinios iš JAV

Dezinformaciją sekančios bendrovės „NewsGuard“ duomenimis, vykdant šią kampaniją, kuriai buvo duotas kodinis pavadinimas „Storm-1679“ ir kurią korporacijos „Microsoft“ grėsmių analizės centras stebi mažiausiai nuo 2022 m., naudojamasi didelio atgarsio sulaukusiais įvykiais, siekiant kurti išgalvotą turinį, kurį neva paskelbė įvairūs kanalai, tarp kurių yra „ABC News“, BBC, o visai neseniai atsirado ir „Politico“.
Šiais metais grupė daugiausia dėmesio skyrė melagienoms, susijusioms su Vokietijoje vykusiais pirmalaikiais rinkimais ir artėjančiu balsavimu Moldovos parlamente. Kampanijos metu taip pat buvo siekiama prieš penktadienį įvykusį prezidento Donaldo Trumpo susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu skleisti melagingas istorijas apie karą Ukrainoje.
Bendrovės „NewsGuard“ dirbtinio intelekto ir užsienio įtakos redaktorė McKenzie Sadeghi viename interviu sakė, kad nuo 2024 m. pradžios grupuotė imituodama šias organizacijas masiškai skelbia „prokremlišką turinį vaizdo įrašų pavidalu“.
„Jei per metus bent vienas ar keli jų netikri vaizdo įrašai taps virusiniais, dėmesio sulauks ir visi kiti vaizdo įrašai“, – teigė ji.
Nors operacijos, kurių tikslas – internete skleisti Rusijos įtaką vykdomos jau daugelį metų, saugumo ekspertai tvirtina, kad dėl dirbtinio intelekto žmonėms vis sunkiau atskirti teisybę nuo melo.
Korporacijos „Microsoft“ Grėsmių analizės centro duomenimis, 2024 m. „Storm-1679“ sukūrė savitą metodą, kaip į vaizdo įrašus įterpti dirbtinio intelekto sukurtas garsenybių ir ekspertų balsų imitacijas.
Vienas plačiai nuskambėjęs šios taktikos pavyzdys – prieš 2024 m. Paryžiaus olimpines žaidynes pasirodžiusi sufabrikuota dokumentinių filmų serija, kurioje buvo naudojamas platformos „Netflix“ logotipas, o už kadro girdėti dirbtinio intelekto sukurtas neva aktoriaus Tomo Cruise‘o balsas. O 2024 m. gruodį grupuotė šiomis priemonėmis naudojosi kurdama netikrus vaizdo įrašus, kuriuose apsimetant patikimais šaltiniais, pavyzdžiui, žurnalistais, profesoriais ir teisėsaugos atstovais, buvo sėjama nepasitikėjimo NATO šalimis narėmis ir Ukraina sėkla.
„Jie tiesiog kabina makaronus, bandydami išsiaiškinti, kas prilips auditorijai prie ausų“, – teigė Vašingtone veikiančio analitinio centro „Foundation for Defense of Democracies“ Rusijos tyrėja Ivana Stradner.
Pasak M. Sadeghi, kampanijos „Storm-1679“ veikloje svarbų vaidmenį vaidina „laikas ir naujienų ciklas“, t. y. tokie įvykiai kaip rinkimai, sporto renginiai ar karai. „Paprastai ji smarkiai išauga ir pradeda skleisti klastočių bangą, susijusią su konkrečiu naujienose pasirodžiusiu įvykiu“, – paaiškino ji.
Ir nors dauguma šių vaizdo įrašų retai kada sulaukia susidomėjimo ir yra greitai paneigiami, retkarčiais toks turinys ima ir išpopuliarėja. Vasario mėnesį ši grupuotė suklastojo kanalo „E! News“ vaizdo įrašą, kuriame buvo teigiama, kad JAV tarptautinės plėtros agentūra (USAID) neva sumokėjo už tai, kad įžymybės aplankytų Ukrainą po 2022 m. prasidėjusios plataus masto Rusijos invazijos.
Galiausiai paaiškėjo, kad vaizdo įrašas, kuriame matomas minėtojo pramogų kanalo logotipas ir prekės ženklas, yra suklastotas, tačiau prieš tai Donaldas Trumpas jaunesnysis ir Elonas Muskas platformoje „X“ jau buvo spėję šiuo fiktyviu pranešimu pasidalinti su milijonais savo sekėjų.
„Tai problemiška, nes jei tuo patiki jie, kodėl manote, kad kas nors kitas tuo nepatikės?“ – sakė I. Stradner.
Po to, kai įrašu pasidalino D. Trumpas jaunesnysis ir E. Muskas, kanalas „E! News“ naujienų agentūrai „Reuters“ paaiškino, kad ši medžiaga buvo suklastota ir jis nėra jos autorius.
Vienas BBC atstovas spaudai sakė, kad transliuotojui yra žinoma, jog „Storm-1679“ „apsimeta „BBC News“ ir mūsų žurnalistais“, pridurdamas, kad BBC pataria žmonėms „tikrinti, ar koks nors turinys, pateikiamas kaip BBC žurnalistika, yra skelbiamas „BBC News“ platformoje“.
„ABC News“, „E! News“ ir „Netflix“ į prašymus pakomentuoti šiuos incidentus kol kas neatsakė.
Tuo metu, kai pastangos skleisti dezinformaciją didėja, o dirbtinio intelekto įrankiai darosi vis tobulesni, D. Trumpo administracija naikina federalinės vyriausybės agentūras, kurioms pavesta kovoti su dezinformacija.
Šiais metais valstybės sekretorius Marco Rubio uždarė Kovos su užsienio informacijos manipuliavimu ir trukdymu biurą – pagrindinį jo vadovaujamo departamento biurą, kovojusį su užsienio dezinformacijos kampanijomis, apkaltindamas jį tuo, kad išleido „milijonus dolerių, kad aktyviai tildytų ir cenzūruotų amerikiečių, kuriems turėjo tarnauti, balsus“.
Vidaus saugumo departamento Kibernetinio saugumo ir infrastruktūros saugumo agentūra (CISA) taip pat sustabdė pastangas kovoti su šalies viduje skleidžiama dezinformacija, susijusia su JAV rinkimais.
„Vašingtono sprendimas informacijos operacijoms skirti mažiau dėmesio – Putino svajonės išsipildymas“, – teigė I. Stradner.
Valstybės departamento ir CISA atstovai į prašymus ką nors pakomentuoti neatsakė.
