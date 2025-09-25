Prancūzijos valstybės skola pasiekė rekordinį lygį

Tai didina spaudimą naujajam ministrui pirmininkui Sebastienui Lecornu, kuris susiduria su protestais ir politiniais neramumais.
Prezidentas Emmanuelis Macronas S. Lecornu premjeru paskyrė anksčiau šį mėnesį, pakeitęs juo Francois Bayrou, kuris vos po devynių mėnesių darbo buvo nušalintas parlamento verdant ginčui dėl griežto taupymo biudžeto.
Statistikos agentūros INSEE paskelbtais duomenimis, buvęs gynybos ministras S. Lecornu dabar susiduria su skola, kuri antrajame ketvirtyje sudarė 115,6 proc. Prancūzijos bendrojo vidaus produkto (BVP).
Kovo mėnesį skola siekė 3,3 trln. eurų, o tai atitiko 113,9 proc. BVP.
S. Lecornu – jau septintasis E. Macrono vyriausybės vadovas nuo 2017 metų – dar turi suformuoti naują vyriausybę ir iki spalio vidurio pateikti parlamentui biudžeto projektą.
F. Bayrou buvo pasiūlęs virtinę priemonių, kurios, jo teigimu, leistų sutaupyti 44 mlrd. eurų ir sumažinti didelę Prancūzijos skolą.
