2025-12-02 17:42
BNS inf.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį pareiškė, kad jo šalis yra pasiruošusi karui, jei, esą, Europa jo sieks, ir apkaltino senąjį žemyną bandymu sabotuoti susitarimą dėl karo Ukrainoje pabaigos dar prieš jam susitinkant su JAV pasiuntiniais.

Putinas kalba apie pasirengimą karui, kaltina Europą
Putinas kalba apie pasirengimą karui, kaltina Europą / Scanpix nuotr.

„Mes neplanuojame karo su Europa, bet jei Europa nori ir pradeda, esame pasirengę jau dabar“, – sakė V. Putinas prieš derybas su JAV pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu).

JAV pasiuntiniai ketina pateikti Kremliui atnaujintą taikos planą, kuris, Vašingtono manymu, gali padėti užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą Ukrainoje.

„Jie neturi jokios taikios darbotvarkės, jie yra karo pusėje“, – pridūrė jis, pakartodamas savo teiginį esą Europos lyderiai  trukdo JAV pastangoms pasiekti taiką Ukrainoje.

.Jis pridūrė, kad Europos inicijuoti JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) plano pakeitimai turi vieną tikslą – „visiškai užblokuoti visą taikos procesą“ ir pateikti Rusijai „visiškai nepriimtinus reikalavimus“.

Vašingtonas pateikė Ukrainai 28 punktų planą, kaip užbaigti karą. Vėliau, sulaukus Kyjivo ir Europos kritikos, planas buvo pakoreguotas. Ukraina ir jos Europos sąjungininkai pažymėjo, kad pradinis planas numato daugelio Kremliaus maksimalistinių reikalavimų įgyvendinimą.

Nors planą aktyviai remia D. Trumpas, Europos šalys baiminasi, kad Kyjivą siekiama priversti nusileisti Rusijos spaudimui, ypač dėl teritorijų.

Baimindamasi tolesnės Rusijos agresijos, Europa ne kartą perspėjo neprimesti Ukrainai neteisingos taikos.

Šiuo metu D. Trumpo pasiuntiniai bando suderinti galutinį plano variantą, kuriam pritartų tiek Maskva, tiek Kyjivas.

