Rusija: joks susitikimas su Volodymyru Zelenskiu nesuplanuotas

„Nėra jokio suplanuoto susitikimo“, – sakė S. Lavrovas interviu JAV transliuotojui „NBC News“.
Jis pridūrė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra „pasirengęs susitikti su (Ukrainos prezidentu Volodymyru) Zelenskiu, kai bus parengta darbotvarkė viršūnių susitikimui“.
S. Lavrovas laidoje „Meet the Press with Kristen Welker“ pridūrė, kad tokia darbotvarkė „visiškai neparengta“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš savaitę Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu, o pirmadienį į Baltuosius rūmus atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą ir Europos lyderius. Po šių susitikimų D. Trumpas pakurstė viltis dėl greito V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo, paskelbdamas, kad jie abu sutiko susitikti.
Anksčiau šią savaitę S. Lavrovas apkaltino Europos lyderius „nerangiais bandymais“ per susitikimą Baltuosiuose rūmuose pakeisti JAV prezidento poziciją dėl Ukrainos, suderintą su V. Putinu Aliaskoje.
Penktadienį Rusijos užsienio reikalų ministras sudaužė viltis dėl V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo konfliktui išspręsti, suabejodamas Ukrainos prezidento teisėtumu ir pakartodamas maksimalistinius Rusijos reikalavimus.
„Yra keli principai, su kuriais, kaip mano Vašingtonas, reikia sutikti, įskaitant (principą, kad) nebūtų (Ukrainos) NATO narystės, įskaitant diskusiją teritoriniais klausimais, o Zelenskis viskam pasakė „Ne“, – pareiškė S. Lavrovas.