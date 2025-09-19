Rusija konfiskuos tarptautinių „satanistų“ turtą

Pastaraisiais metais Maskva į „teroristų ir ekstremistų“ juodąjį sąrašą įtraukė keletą neegzistuojančių organizacijų, tarp jų – „tarptautinį LGBT judėjimą“ ir „antirusišką separatistų judėjimą“.
Pasak kritikų, tokios grupės ar grupuotės Rusijos įstatymuose apibrėžtos neaiškiai, tad prokurorai bet ką gali apkaltinti naryste jose, o tai Maskvai suteikia laisvę persekioti politinius oponentus.
Rusijos Aukščiausiasis Teismas „tarptautinį satanizmo judėjimą“ liepą paskelbė ekstremistiniu. Prieš tai Rusijos prokuratūra šio „judėjimo“ narius apkaltino smurto prieš religines institucijas kurstymu ir „stačiatikių cerkvių naikinimu, žalojimu bei išniekinimu“.
„Šis judėjimas yra glaudžiai susijęs su radikalaus nacionalizmo ir neonacizmo apraiškomis“, – liepos mėnesį sakė Rusijos generalinis prokuroras.
Patriarchas Kirilas – įtakingas Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovas – sausį pirmą kartą iškėlė idėją satanizmą paskelbti neteisėtu „ekstremistiniu judėjimu“. Jis apkaltino satanistus rengiant piktus „ritualus“ ir verbuojant jaunus žmones.
„Pagalvokite apie tai... Mūsų kariai yra pasirengę paaukoti savo gyvybes už vertybes, kurias satanistai akivaizdžiai paniekina“, – sakė jis per ceremoniją Kremliuje.
Kaip matyti „Rosfinmonitoring“ svetainėje, ši Rusijos federalinė agentūra, tvarkanti „teroristų ir ekstremistų“ finansinį juodąjį sąrašą, penktadienį įtraukė į jį „tarptautinį satanizmo judėjimą“.
Satanizmas reiškia bet kokią ideologiją ar religiją, garbinančią Šėtoną – blogį įkūnijančią antgamtinę būtybę abraominėse religijose.
Nežinoma, kiek žmonių pasaulyje ar Rusijoje išpažįsta satanizmą.
Nors pasaulyje esama įvairių okultinių judėjimų ir kultų, susijusių su satanizmu, nepriklausomas portalas „Meduza“ pažymi, kad jam nepavyko rasti jokių atvirų „Tarptautinio satanizmo judėjimo“ egzistavimo įrodymų.
Naujausi komentarai