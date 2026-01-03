Rusija pasmerkė JAV karinius veiksmus Venesueloje

„Šį rytą Jungtinės Valstijos įvykdė ginkluotos agresijos aktą prieš Venesuelą. Tai kelia didelį susirūpinimą ir yra smerktina“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
„Ideologinis priešiškumas nugalėjo verslininkišką pragmatizmą“, – pridūrė ji.
Venesuela yra svarbiausia Rusijos sąjungininkė Pietų Amerikoje, nors Kremlius nesiūlo pagalbos Karakasui konflikto su JAV atveju.
Pareiškime nebuvo paminėtas Venesuelos lyderis Nicolas Maduro (Nikolas Maduras), kuris, pasak JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo), buvo sučiuptas per šeštadienio karinius veiksmus Pietų Amerikos šalyje.
„Dar kartą patvirtiname savo solidarumą su Venesuelos žmonėmis“, – sakoma Rusijos pareiškime ir priduriama, kad pranešimų apie per JAV smūgius nukentėjusius Rusijos piliečius nėra.
Ispanija pasisiūlė tarpininkauti
Ispanija šeštadienį pasisiūlė tarpininkauti sprendžiant Jungtinių Valstijų ir Venesuelos konfliktą, kilusį po JAV atakų prieš Karakasą ir prezidento N. Maduro, kuris buvo išskraidintas iš savo šalies, sulaikymo.
„Ispanija ragina deeskaluoti padėtį ir laikytis santūrumo“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime ir priduriama, kad „šiuo atžvilgiu (...) ji yra pasirengusi pasiūlyti savo gerąsias paslaugas, kad būtų pasiektas taikus, derybomis pagrįstas dabartinės krizės sprendimas“.
Ispanija nepripažino 2024 metų liepos 28 dienos rinkimų, kuriuos oficialiai laimėjo N. Maduro, bet kuriuos užginčijo opozicija, kurios kandidatas Edmundo Gonzalezas Urrutia (Edmundas Gonsalesas Urutija) po balsavimo pabėgo iš Venesuelos į Madridą.
Ispanija „priėmė ir toliau priims dešimtis tūkstančių venesueliečių, priverstų palikti savo šalį dėl politinių priežasčių, ir (...) yra pasirengusi padėti ieškoti demokratinio, derybinio ir taikaus šalies sprendimo“, pridūrė ministerija.
2024 metų rinkimuose N. Maduro nugalėtoju paskelbė Nacionalinė rinkimų taryba, kuri, remdamasi kibernetine ataka, nepaskelbė tikslių balsų skaičiavimo rezultatų iš balsavimo punktų.
Venesuelos opozicija pasmerkė rinkimų klastojimą, nukreiptą prieš jos kandidatą E. G. Urrutia, kuris paskutinę minutę įstojo į rinkimus vietoj opozicijos lyderės Marios Corinos Machado (Marijos Korinos Mačado), kai ši buvo pripažinta neturinti teisės dalyvauti rinkimuose.
Po kelių savaičių jis pabėgo iš Venesuelos Ispanijos kariniu lėktuvu ir gavo prieglobstį.
M. C. Machado, kuriai neseniai buvo įteikta Nobelio taikos premija, nuo balsavimo slapstosi Venesueloje.
Didelė dalis tarptautinės bendruomenės nepripažįsta prezidento rinkimų rezultatų, kurie leido N. Maduro pradėti trečią iš eilės šešerių metų kadenciją.
