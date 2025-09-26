 Rusija už akių nuteisė Estijos Narvos muziejaus vadovę

2025-09-26 09:42
BNS inf.

Maskvos teismas Estijos Narvos muziejaus direktorę Marią Smorževskihh-Smirnovą už akių nuteisė dešimt metų kalėti už tai, kad ji skleidė „melagienas“ apie Rusijos kariuomenę ir „reabilitavo nacizmą“, praneša nepriklausoma rusakalbė žiniasklaidos priemonė „Mediazona“.

Rusija už akių nuteisė Estijos Narvos muziejaus vadovę
Rusija už akių nuteisė Estijos Narvos muziejaus vadovę / Scanpix nuotr.

Pasak tyrėjų, M. Smorževskihh-Smirnova padėjo „2023, 2024 ir 2025 metais ant Narvos pilies sienos iškabinti plakatus su Rusijos prezidento atvaizdais ir tekstais, kuriuose pateikta melaginga informacija apie jo karo nusikaltimus“.

Pastaraisiais metais gegužės 9 dieną ant Narvos pilies sienos būdavo pakabinamas plakatas su užrašu „Putinas, karo nusikaltėlis“, praneša „Postimees“.

Plakatas matomas iš Rusijos, kitoje upės pusėje, Ivangorode. Rusijos pasieniečiai pareikalavo jį nuimti, tačiau Estijos valdžios institucijos atsisakė tai padaryti.

M. Smorževskihh-Smirnova nuo 2024 metų vasaros yra Rusijos vidaus reikalų ministerijos ieškomų asmenų sąraše.

Prokuratūra prašė skirti jai 12 metų laisvės atėmimo bausmę bendrojo režimo pataisos kolonijoje.

Šiame straipsnyje:
narvos muziejus
putlerio plakatas

