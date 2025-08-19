Rusijos teismas nacionalizavo Latvijos verslininko turtą

Patenkindamas generalinės prokuratūros ieškinį, tvirtinusios, jog N. Bomis rėmė Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir konkrečiai „Azovo“ batalioną, rugpjūčio 18-ąją teismas nurodė areštuoti jo turtą, įvertintą 1,7 mlrd. rublių (18,1 mln. eurų).
Anksčiau Rusijos generalinė prokuratūra reikalavo pripažinti „ekstremistine“ ir uždrausti šalyje kepėjų asociaciją, kurios nariai yra N. Bomis, Ukrainos pilietė Tatjana Pričodko ir jiems priklausančios dvi Kyjive įsikūrusios įmonės, teigdama, kad taip „vykdoma prieš Rusijos nacionalinius interesus nukreipta ekstremistinė veikla“.
Pasak „Kommersant“, prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, N. Bomis šį karą pasmerkė ir paskelbė nutraukiantis bet kokią veiklą Rusijoje. Jis pareikavo, kad kitą pusę „Riga Bread“ akcijų valdantis Rusijos pilietis Sergejus Sirenka įmonės veiklą sustabdytų, jos turtą parduotų, o gautas iš to pajamas pervestų į užsienio banką. Pastarasis tai padaryti atsisakė.
