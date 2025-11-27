Sakartvelo politikas: Vakarai pernelyg ilgai laikė Rusiją civilizuota valstybe

Taip naujienų agentūrai „Ukrinform“ išsakytuose komentaruose teigė Ilijos valstybinio universiteto profesorius, analitinio centro GRASS vadovas, buvęs Sakartvelo parlamento pirmininko pavaduotojas ir buvęs šios šalies užsienio reikalų viceministras Sergijus Kapanadzė.
„Manau, Vakarų klaida buvo ta, kad jie nevertino Rusijos rimtai. Jie per daug tikėjo Rusijos civilizuotumu. Todėl jie patyrė nesėkmę Sakartvele. Tačiau bent jau Sakartvele jie karą sustabdė po penkių dienų. Esu už tai dėkingas, nes jų įsikišimas sustabdė Rusijos invaziją. Rusija galėjo okupuoti likusią šalies dalį“, – sakė S. Kapanadzė.
Jis pabrėžė, kad net jei Vakarų reakcija į Rusijos puolimą Sakartvele būtų buvusi griežtesnė, Rusija vis tiek būtų galų gale užpuolusi Ukrainą.
„Jie būtų ar taip, ar taip užpuolę Ukrainą. Skirtumas būtų buvęs tik tas, kad jūs ir Vakarai būtumėte buvę geriau pasirengę“, – pažymėjo jis.
S. Kapanadzė prisiminė, kad po 2008 m., kai dirbo diplomatu, kartvelai įspėjo savo draugus europiečius, kad kitas Rusijos taikinys bus Krymas.
„Ir mes tai sakėme ne todėl, kad išgalvojome ateitį, bet todėl, kad buvo labai aišku, jog Rusija matė, kad būtent Krymas yra labiausiai pažeidžiamas. Tačiau visada girdėdavome tokį atsakymą: „Oi, jūs, bepročiai kartvelai. Jūs tai išgalvojote. Taip nėra. Jūs kenčiate nuo karo traumos“, – su kartėliu prisiminė S. Kapanadzė.
Jis pažymėjo, kad nors Vakarų partneriai po puolimo prieš Ukrainą sureagavo per vėlai, situacija pasikeitė, ir jis tikisi, kad parama bus tęsiama ir stiprinama, „nes Rusija neturi jokių galimybių konkuruoti su civilizuotu pasauliu“.
„Be to, nemanau, kad Rusija laimės šį karą Ukrainoje. Ir kai tik Rusija nesugebės laimėti karo Ukrainoje, kai tik Rusija pralaimės, dabar kuriamas naratyvas – kad Rusija yra nenugalima, todėl turime daryti viską, kad Rusija mūsų neokupuotų – žlugs“, – sakė S. Kapanadzė.
Jis taip pat pažėrė kritikos savo šalies valdžios institucijoms, kurios karo baimę naudoja kaip pateisinimą demokratijai ir pilietinei visuomenei slopinti.
„Sakartvele turime režimą, kuris nusprendė tuo pasinaudoti savo politiniais tikslais“, – pabrėžė analitikas.
Tuo pačiu metu jis yra įsitikinęs, kad, nepaisant dabartinių bandymų pakeisti kartvelų tautos tapatybę, situacija pasikeis, nes Sakartvelas niekada nuolat nebuvo Rusijai po padu.
„Tai tiesiog nebus sėkminga. Tam tikrą laiką tai gali būti sėkminga dėl priespaudos, jėgos panaudojimo, propagandos, skurdo panaudojimo kaip ginklo, bet ilgalaikės perspektyvos tai neturi“, – įsitikinęs S. Kapanadzė.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, Sakartvelas nebuvo pakviestas į lapkričio 18 d. Briuselyje vykusį ES plėtros forumą. Buvo pareikšta, kad šalis vis labiau tolsta nuo Europos Sąjungos.
Savo ruožtu Sakartvelo užsienio reikalų ministerija apkaltino Ukrainą tuo, kad ji šio proceso metu laikėsi neigiamo požiūrio ir 2022–2023 m. trukdė šaliai gauti kandidatės į ES nares statusą.
