Šaltiniai: Witkoffas surengė naują susitikimą su Umerovu

„Umerovas ir Witkoffas dabar vėl susitiko“, – teigė šaltiniai, pridurdami, kad „vis dar kyla klausimų“ dėl JAV vadovaujamo plano, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje.
Šaltiniai teigė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį vizito metu „tikisi pamatyti Umerovą Airijoje“, kad išklausytų išsamią ataskaitą apie susitikimą su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntiniu.
Susitikimas vyksta po sekmadienį kelias valandas trukusių JAV ir Ukrainos pareigūnų derybų į šiaurę nuo Majamio esančiame Halandeil Biče, kurias abi pusės vadino produktyviomis.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio perspėjo, kad reikia daugiau nuveikti norint sustabdyti Rusijos pradėtą karą, o šaltinis Kyjivo delegacijoje diskusijas pavadino nelengvomis.
Vėliau pirmadienį D. Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas turi išvykti į Maskvą, pranešė vienas JAV pareigūnas. Numatoma, kad antradienį popiet S. Witkoffas susitiks derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.