Senjoras įrodė, kad mokytis niekada nevėlu

„Visada išlaikau visus egzaminus. Esu toks žmogus, jei noriu pasigaminti batus, aš juos pasigaminsiu – net jei nesu batsiuvys. Tas ryžtas man pelnė pažymius“, – teigė studentas Ante'as Padenas.
Tačiau senjoras nėra tik knygų graužikas. Nors jis vyresnis už visus savo klasės draugus, senjoras lanko kiekvieną paskaitą.
„Tai – neakivaizdinės studijos, keturi semestrai, viską sumokėjau iš anksto. Mano vaikai supranta, kad esu kitoks. Sakau: palikite senuką ramybėje“, – kalbėjo studentas.
Išdidus trijų sūnų tėvas, keturių anūkų senelis ir našlys, kuris niekada neatsigavo po mylimos žmonos mirties.
„Kiekvieną naktį meldžiuosi ir verkiu dėl jos“, – sakė pašnekovas.
Jis tai daro, be kita ko, dėl tų, kuriuos myli. Jis nori perduoti savo tyrimus ir pastebėjimus, surinktus knygoje pavadinimu „Testamentas“. Senjoras paliko savo šeimai tikrą testamentą knygos pabaigoje – laišką, kurį nori, kad vienas iš jų perskaitytų garsiai jo laidotuvėse.
Senjoras prašys, kad ši knyga būtų priimta kaip jo baigiamasis darbas. Iki tol liko tik vienas egzaminas – Naujasis Testamentas – apie kurį jis kadaise manė, kad viską žino.
„Supratau, kad nieko nežinojau. Baigiau testus ir pasakiau profesoriui: „Aš nelaikysiu egzamino“. Teko pasimokyti ir vėl laikyti iš naujo“, – nurodė pašnekovas.
Išlaikė ar neišlaikė, paaiškės netrukus. Tačiau vienas dalykas aiškus – senjoras įvaldė gyvenimo, atkaklumo ir stiprybės mokyklą. Ir su pagyrimu – aukščiausiais balais.
