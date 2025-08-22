Šri Lankoje vykstant kovai su korupcija suimtas buvęs prezidentas

Kovos su korupcija padaliniai sustiprino tyrimus, kai rugsėjį į valdžią atėjo prezidentas Anura Kumara Dissanayake, pažadėjęs kovoti su didžiuliu mastu skurdžioje Pietų Azijos valstybėje išplitusia korupcija.
Pastaruosius rinkimus pralaimėjęs 76 metų R. Wickremesinghe buvo sulaikytas po apklausos apie 2023 m. rugsėjį įvykusį jo vizitą Londone, susijusį su jo žmonos apdovanojimo ceremonija Didžiosios Britanijos universitete.
„Įtariamasis bus laikomas sulaikytas iki antradienio, tačiau atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, jis gali būti paguldytas į kalėjimo arba kitą ligoninę“, – sakė jį suimti nurodęs teisėjas.
R. Wickremesinghe, jo advokatų teigimu, sergantis širdies ligomis ir diabetu, apkaltintas „nesąžiningu turto pasisavinimu“ ir „nusikalstamai pažeidęs pasitikėjimą“. Už šiuos nusikaltimus jam gresia iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė ir bauda, neviršijanti triskart didesnės už pasisavintas lėšas sumos.
Trumpas R. Wickremesinghe vizitas Jungtinėje Karalystėje buvo skirtas dalyvauti Vulverhamptono universiteto ceremonijoje, per kurią jo žmonai Maithree buvo suteiktas garbės profesorės vardas.
Jo biuras anksčiau neigė, kad lankydamasis Didžiojoje Britanijoje jis piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi. R. Wickremesinghe tvirtino, kad jo žmonos kelionės išlaidas padengė ji pati ir jokios valstybės lėšos nebuvo panaudotos.
Tačiau Kovos su korupcija biuras įtaria, kad R. Wickremesinghe panaudojo 16,6 mln. rupijų (55 tūkst. JAV dolerių) valstybės lėšų savo privačiam vizitui su 10 žmonių delegacija, įskaitant asmens sargybinius.
R. Wickremesinghe tapo prezidentu 2022 m. liepos mėnesį, kai jo pirmtakas atsistatydino po kelis mėnesius trukusių gatvės protestų dėl įtariamos korupcijos ir netinkamo valdymo. 2023 m. pradžioje R. Wickremesinghe gavo 2,9 mlrd. JAV dolerių Tarptautinio valiutos fondo (TVF) finansinę paramą ir jam priskiriami nuopelnai už ekonomikos stabilizavimą po didžiausio per šalies istoriją finansinio kracho 2022 metais.
Jis padvigubino mokesčius ir panaikino dotacijas energetikai, ėmęsis griežtų taupymo priemonių valstybės pajamoms padidinti. Rugsėjį jis pralaimėjo perrinkimo kampaniją, tačiau išliko svarbiausiu opozicijos veikėju, nors jo koalicija turi tik dvi vietas 225 narių parlamente.
Aukščiausiasis Teismas skyrė dviem buvusiems Įri Lankos prezidentams – Sirisenai ir Chandrikai Kumaratungai – baudas už jų veiksmus ar neveikimą einant pareigas, tačiau dar niekad anksčiau nebuvo suimtas nė vienas buvęs prezidentas.
Naujai vyriausybei atėjus į valdžią, du buvę vyresnieji ministrai, apkaltinti korupcija, buvo įkalinti iki 25 metų. Keli buvusio prezidento Mahindos Rajapaksos šeimos nariai taip pat buvo apkaltinti valstybės lėšų švaistymu ir yra patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Daugelis jų šiuo metu yra paleisti už užstatą, kol vyks teismo posėdžiai.
Naujausi komentarai