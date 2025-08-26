 Suomijos prezidentas viliasi, kad Trumpo kantrybė išseks

Suomijos prezidentas viliasi, kad Trumpo kantrybė išseks

2025-08-26 14:18
BNS inf.

Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas (Aleksandras Stubas) antradienį paragino JAV vadovą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) imtis priemonių, kurios priverstų Rusiją sėsti prie derybų stalo su Ukraina, ir sakė, kad tikisi, jog respublikono kantrybė dėl Maskvos išseks.

Alexander'as Stubbas
Alexander'as Stubbas / Scanpix nuotr.

A. Stubbas, kuris susibičiuliavo su D. Trumpu žaisdamas golfą ir vadovauja šaliai, turinčiai ilgą sieną su Rusija, buvo vienas iš Europos lyderių, neseniai dalyvavusių derybose su JAV vadovu, siekdamas išspręsti konfliktą.

„Tikiuosi, kad Vakarų šalių, ypač Jungtinių Valstijų, kantrybė išseks. Nes kiekvieną kartą, kai prezidento Trumpo kantrybė išsenka, jis imasi kokių nors veiksmų, kurie padeda pasiekti sprendimą“, – žurnalistams sakė A. Stubbas.

Jis paminėjo muitus, kuriuos Jungtinės Valstijos pareiškė šią savaitę įvesianti Indijai.

„Naujausias pavyzdys buvo muitai, nustatyti Indijai, nes Indija perka rusišką naftą, dujas ir ginklus. Dabar, jei prezidentas Trumpas tą patį padarytų X, Y ir Z šalims, gali būti, kad grįšime prie derybų stalo“, – sakė A. Stubbas.

D. Trumpas karo ir taikos klausimus susiejo su prekyba, grasindamas nustatyti 50 proc. muitus Naujajam Deliui, reaguodamas į tai, kad jis nuolat perka rusišką naftą, o tai, Vašingtono teigimu, padeda finansuoti Maskvos karą Ukrainoje.

Šiame straipsnyje:
Alexanderas Stubbas
Donaldas Trumpas
kantrybė
Rusija
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų