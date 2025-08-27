Taivane trims asmenims pareikšti kaltinimai dėl TSMC komercinių paslapčių nutekinimo

„Ši byla susijusi su itin svarbiomis nacionalinėmis pagrindinėmis technologijomis, kurios yra gyvybiškai svarbios Taivano pramonės gyvybės linijai ir kelia didelę grėsmę Taivano puslaidininkių sektoriaus tarptautiniam konkurencingumui“, – pareiškime teigė Aukštosios prokuratūros Intelektinės nuosavybės skyrius.
Trims asmenims, įskaitant buvusį TSMC inžinierių ir du darbuotojus, dirbusius lustus gaminančioje įmonėje, buvo pareikšti kaltinimai pagal Nacionalinio saugumo įstatymą ir Komercinių paslapčių įstatymą.
Ankstesniame pareiškime TSMC teigė, kad ėmėsi „griežtų drausminių priemonių prieš darbuotojus, susijusius su galimais komercinių paslapčių nutekėjimais“.
TSMC nepateikė išsamios informacijos apie technologiją, susijusią su įtariamais nutekėjimais.
Naujausi komentarai