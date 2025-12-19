„TikTok“ pasirašė sutartį leidžiančią tęsti veiklą JAV

Remiantis vidiniu pranešimu, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, „TikTok“ generalinis direktorius Shou Chew darbuotojams pranešė, kad socialinių tinklų bendrovė ir jos savininkė iš Kinijos „ByteDance“ susitarė dėl naujo subjekto, kurio pagrindiniai investuotojai yra „Oracle“, „Silver Lake“ ir Abu Dabyje įsikūrusi MGX.
„Oracle“ vykdomasis pirmininkas ir įkūrėjas Larry Ellisonas yra ilgametis JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas.
„Bendra JAV įmonė bus atsakinga už JAV duomenų apsaugą, algoritmų saugumą, turinio moderavimą ir programinės įrangos užtikrinimą“, – minėtame pranešime teigė Shou Chew.
„Ji taip pat turės išimtinę teisę ir įgaliojimus teikti garantijas, kad Amerikos vartotojų turinys, programinė įranga ir duomenys yra saugūs“, – sakė jis.
Shou Chew darbuotojams teigė, kad pusė JAV įmonės priklausys naujų investuotojų konsorciumui, įskaitant „Oracle“, „Silver Lake“ ir MGX, kurie turės po 15 proc. akcijų.
Esamų „ByteDance“ investuotojų filialai valdys šiek tiek daugiau nei 30 proc. įmonės akcijų, o „Bytedance“ pasiliks šiek tiek mažiau nei 20 proc., tai yra didžiausią pagal įstatymą leidžiamą bet kuriai Kinijos įmonei priklausančią dalį.
Remiantis pranešimu, „TikTok Global“ padaliniai JAV valdys pasaulinę produktų sąveiką ir tam tikrą komercinę veiklą, įskaitant elektroninę prekybą, reklamą ir rinkodarą.
Shou Chew pažymėjo, kad iki sausio 22 dienos, kai sandoris turi būti užbaigtas, dar yra darbų, kuriuos reikia atlikti.
J. Ellisono veiksmai rinkoje
Šie veiksmai – tai atsakas į D. Trumpo pirmtako Joe Bideno priimtą įstatymą, pagal kurį „ByteDance“ buvo priversta parduoti „TikTok“ veiklą JAV arba susidurti su draudimu didžiausioje įmonės rinkoje.
JAV politikos formuotojai, įskaitant D. Trumpą jo pirmosios kadencijos laikotarpiu, perspėjo, kad Kinija gali naudoti „TikTok“ amerikiečių duomenims išgauti arba daryti įtaką pasitelkdama moderniausią algoritmą.
D. Trumpas atidėliojo įstatymo vykdymą priimdamas įvairius vykdomuosius įsakus, o paskutinį kartą terminą pratęsė iki sausio.
Sandoris iš esmės patvirtina rugsėjį paskelbtą Baltųjų rūmų pranešimą, kuriame teigiama, kad su Kinija susitarta dėl naujos įmonės, kuri atitiks 2024 metų įstatymo reikalavimus.
„Jei galėčiau tai padaryti 100 proc. pagal MAGA („Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great Again)), taip ir padaryčiau, bet, deja, taip neišeis“, – sakė D. Trumpas žurnalistams po pranešimo dėl „TikTok“ rugsėjį.
Vidinis pranešimas buvo pirmasis ženklas, kad „TikTok“ pasirašė D. Trumpo administracijos paskelbtą sandorį, kuriam įgyvendinti būtų reikėję Kinijos vyriausybės pritarimo.
Rugsėjį D. Trumpas konkrečiai įvardijo „Oracle“ vadovą L. Ellisoną, vieną turtingiausių pasaulio žmonių, kaip pagrindinį šio sandorio veikėją.
L. Ellisonas grįžo į dėmesio centrą dėl savo ryšių su D. Trumpu, kuris įtraukė savo seną draugą į svarbias partnerystes dirbtinio intelekto (DI) srityje su įmone „OpenAI“.
L. Ellisonas taip pat finansavo savo sūnaus Davido Ellisono neseniai įvykdytą „Paramount“ perėmimą ir dalyvauja sūnaus kovoje su „Netflix“ dėl „Warner Bros“ perėmimo.
„Bytedance“ poveikis
„Bytedance“ kol kas nekomentavo sandorio, tačiau ekspertai teigė, kad tai buvo kompromisas, padedantis išvengti smūgio, kuris gali būti patirtas praradus prieigą prie pelningos JAV rinkos.
„Tai, kad ji išsaugojo veiklą JAV, yra („Bytedance“) pergalė“, AFP sakė Kinijos technologijų konsultacijų bendrovės „Dolphin“ įkūrėjas Li Chengdongas AFP
Anot Li Chengdongo, išsprendus šią problemą „Bytedance“ galės sutelkti dėmesį į naujas įmones, įskaitant DI projektus, ir tai gali padėti jai siekti pirminio viešo akcijų platinimo (IPO).
Zhang Yi iš technologijų tyrimų bendrovės „iiMedia“ teigė, kad JAV rinka įmonei „TikTok“ yra „itin svarbi“, tačiau įspėjo, kad sandoris negarantuoja sklandaus tolesnio proceso.
„JAV vis dar gali panaudoti savo reguliavimo galią (...), kad nustatytų nesąžiningus reikalavimus „TikTok“, – sakė Zhang Yi.
