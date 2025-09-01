Trumpas: pasiekėme susitarimą dėl „TikTok“

„Pasiekėme susitarimą dėl „TikTok“, susitariau su Kinija, penktadienį pasikalbėsiu su prezidentu Xi (Jinpingu), kad viską patvirtintume“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas, išvykdamas iš Baltųjų rūmų į Jungtinę Karalystę, kur lankysis su valstybiniu vizitu.
Itin populiari vaizdo įrašų bendrinimo programėlė „TikTok“ Jungtinėse Valstijose turi daugiau nei 170 mln. vartotojų. Tačiau jai grėsmę kelia pernai čia priimtas įstatymas, pagal kurį „TikTok“ turi būti atskirta nuo ją valdančios Kinijos bendrovės „ByteDance“, antraip ši platforma bus uždrausta JAV. Vašingtonas mano, kad „TikTok“ kontroliuoja Kinijos valdžia.
