„Time“ metų žmogumi paskelbė „DI architektus“

2025-uosius žurnalas įvardijo kaip metus, kai išryškėjo dirbtinio intelekto (DI) potencialas.
„Už mąstančių mašinų amžiaus pradžią, už tai, kad sužavėjo ir jaudino žmoniją, už tai, kad pakeitė dabartį ir peržengė galimybes, DI architektai yra žurnalo „Time“ 2025 metų žmogus“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė leidinys.
Prognozių duomenimis, DI buvo vienas iš pagrindinių pretendentų į aukščiausią vietą kartu su technologijų bendrovių generaliniais direktoriais Jensenu Huangu iš „Nvidia“ ir Samu Altmanu iš „OpenAI“.
Popiežius Leonas XIV, pirmasis amerikietis šiose pareigose, taip pat buvo laikomas pretendentu, kaip ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir išrinktasis Niujorko meras Zohranas Mamdani.
Žurnalas D. Trumpą jau buvo paskelbęs metų žmogumi pernai, jam laimėjus JAV prezidento rinkimus. 2023 metais „Time“ metų žmogumi tapo dainininkė Taylor Swift.
Kasmet teikiamu apdovanojimu įvertinama įtakingiausia metų asmenybė.
