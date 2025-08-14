Trumpas: antro susitikimo su Putinu nebus, jei šis nerodys gerų ketinimų

Penktadienį Aliaskoje laukiama pirmojo nuo 2021-ųjų JAV ir Rusijos prezidentų susitikimo.
„Antro susitikimo gali ir nebūti, nes jei man atrodys, kad jo rengti nederėtų, nes nesulaukiau atsakymų, kuriuos turime gauti, tuomet antro susitikimo nebus“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
Visgi jis teigė po penktadienio derybų Aliaskoje planuojantis surengti trišalį susitikimą, į kurį bus pakviestas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Jei pirmasis praeis gerai, greitai surengsime antrąjį“, – sakė D. Trumpas.
„Norėčiau tai padaryti beveik nedelsdamas, ir mes surengsime greitą antrąjį susitikimą tarp prezidento Putino ir prezidento Zelenskio bei manęs, jei jie norės, kad ten dalyvaučiau“, – teigė jis.
Karui Ukrainoje tebesitęsiant, V. Zelenskis nuskrido į Berlyną ir prisijungė prie kanclerio Friedricho Merzo virtualiame susitikime su kitais Europos lyderiais, NATO ir Europos Sąjungos (ES) vadovais, per kurį jie kalbėjosi su D. Trumpu ir ragino laikytis vieningos pozicijos prieš Rusiją.
Sutarta, kad D. Trumpas turi siekti užtikrinti paliaubas, o šis sakė, kad jei Rusija nesustabdys puolimo, jai gresia griežtos pasekmės.