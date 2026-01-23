Trumpas atšaukė kvietimą Kanadai prisijungti prie Taikos tarybos

Apie tai respublikonas pranešė trumpame įraše savo platformoje „Truth Social“, nenurodydamas priežasties. Šveicarijos Alpių kurorte Davose vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume jis ketvirtadienį pasirašė šios naujos tarptautinės institucijos, kuri, kritikų nuomone, meta iššūkį Jungtinėms Tautoms, steigimo dokumentą.
Pats JAV prezidentas pirmininkauja tarybai, kurią jis iš pradžių sumanė kaip instituciją, turinčią prižiūrėti Gazos Ruožo atstatymą po dvejus metus trukusio karo tarp Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hamas“.
Vėliau jis ėmė kalbėti, kad šios institucijos užmojai galėtų būti padidinti ir kad ji galėtų spręsti konfliktus bei krizes visame pasaulyje, ir ketvirtadienį per pasirašymo ceremoniją sakė, kad ši institucija „gali išsiplėsti ir į kitus dalykus“, ne vien tik Gazos Ruožą.
Prie jos prisijungti buvo pakviesta apie 60 vyriausybių, tačiau tik kelios Vašingtono Vakarų sąjungininkės viešai sutiko, o vienintelės Europos Sąjungos narės, kol kas pasirašiusios šį dokumentą, yra Vengrija ir Bulgarija.
Kanada yra viena iš šalių, kurios iš pradžių neįsipareigojo prisijungti. M. Carney sakė, kad šalis iš principo gali numatyti dalyvavimą, tačiau detalės dar nėra galutinai suderintos.
Savo kalboje Davose antradienį M. Carney sakė, kad JAV vadovaujama pasaulinė valdymo sistema šiuo metu patiria lūžį, kuris pasireiškia didžiųjų valstybių tarpusavio konkurencija ir nykstančia taisyklėmis grindžiama tvarka. Jis neminėjo D. Trumpo pavardės.
D. Trumpas trečiadienį savo kalboje skundėsi, kad M. Carney „nėra labai dėkingas“, ir pridūrė, kad turėtų toks būti. „Kanada gyvuoja dėl Jungtinių Valstijų. Prisimink tai, Markai, kai kitą kartą darysi savo pareiškimus“, – sakė jis.
M. Carney atsakas
Kanados premjeras ketvirtadienį atkirto D. Trumpui: „Kanada gyvena ne dėl Jungtinių Valstijų. Kanada klesti, nes mes esame kanadiečiai“, – atsakė M. Carney nacionalinėje kalboje Kvebeke prieš naują įstatymų leidybos sesiją, nors ir pripažino abiejų šalių „nepaprastą partnerystę“.
Ketvirtadienį sakytoje kalboje, skirtoje vidaus auditorijai, M. Carney teigė, kad Kanada turėtų būti pavyzdys „demokratijos nuosmukio“ epochoje.
„Kanada negali išspręsti visų pasaulio problemų, bet mes galime parodyti, kad įmanomas kitas kelias, kad istorijos eiga nebūtinai turi nukrypti į autoritarizmą ir atskirtį“, – sakė premjeras.
Nors D. Carney nevengė kritikuoti D. Trumpo nuo tada, kai šis prieš metus pradėjo eiti pareigas, jis vadovauja šaliai, kuri tebėra labai priklausoma nuo prekybos su JAV, į kurias keliauja daugiau kaip trys ketvirtadaliai Kanados eksporto.
Naujausi komentarai