 Trumpas ir Putinas prieš svarbų susitikimą paspaudė vienas kitam ranką

Trumpas ir Putinas prieš svarbų susitikimą paspaudė vienas kitam ranką

2025-08-15 22:29
BNS inf.

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) lėktuvas penktadienį nusileido karinėje bazėje Aliaskoje, kur vyks jo susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kurį JAV lyderis spaus nutraukti Maskvos kruviną karą Ukrainoje.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

Šis susitikimas, kuriame bus aptarti karo Ukrainoje sprendimo būdai, bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų derybos nuo 2021 metų ir vyks D. Trumpui bandant tarpininkauti, kad baigtųsi beveik pusketvirtų metų trunkantis Rusijos puolimas Ukrainoje.

Derybas Elmendorfo-Richardsono (Ričardsono) oro pajėgų bazėje planuojama pradėti 11 val. 30 min. Aliaskos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku, o po susitikimo abu lyderiai surengs bendrą spaudos konferenciją derybų rezultatams apibendrinti.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas
karas Ukrainoje
derybos
Aliaska

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų