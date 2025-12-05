Trumpas ir Ruandos bei KDR lyderiai pasirašė taikos susitarimą

D. Trumpas, Vašingtone priimdamas ilgametį Ruandos prezidentą Paulį Kagame ir KDR prezidentą Felixą Tshisekedi, teigė, kad Jungtinės Valstijos taip pat pasirašo susitarimus dėl svarbiausių mineralų su šiomis dviem šalimis.
„Manau, kad tai bus didelis stebuklas“, – po pasirašymo, vykusio taikos institute, kurį prezidento administracija ką tik pervadino jo vardu, sakė D. Trumpas.
Kalbėdamas apie abu lyderius, jis pridūrė: „Jie daug laiko praleido žudydami vienas kitą, o dabar jie praleis daug laiko apsikabindami, laikydamiesi už rankų ir ekonomiškai pasinaudodami Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kaip ir kiekviena kita šalis.“
Tačiau abu Afrikos lyderiai kalbėjo atsargiau, nes rytinėje KDR dalyje, kur ginkluota grupuotė M23, anot Jungtinių Tautų (JT), remiama Ruandos, pastarosiomis savaitėmis stiprina pozicijas prieš Kinšasos pajėgas, siautėja kovos.
„Kelyje į priekį bus pakilimų ir nuosmukių, dėl to nėra jokių abejonių“, – sakė P. Kagame.
KDR vadovas F. Tshisekedi tai pavadino „naujo kelio, sunkaus kelio, pradžia“.
„Daug pinigų“
D. Trumpas gyrėsi, kad Rytų KDR konfliktas, kuriame per kelis dešimtmečius žuvo šimtai tūkstančių žmonių, yra vienas iš aštuonių karų, kuriuos jis užbaigė nuo sausio, kai grįžo į valdžią.
JAV prezidentas neslepia savo noro pelnyti Nobelio taikos premiją.
D. Trumpas teigė, kad naujausias susitarimas atvers kelią Jungtinėms Valstijoms gauti prieigą prie svarbiausių mineralų abiejose Afrikos šalyse.
Tai naujausias iš virtinės sandorių, kuriais milijardierius respublikonas išsiderėjo JAV prieigą prie retųjų žemių mineralų gavybos.
„Mes ketiname išgauti retųjų žemių, – kalbėjo D. Trumpas. – Ir visi uždirbs daug pinigų.“
Pasirašymas įvyko praėjus daugiau nei penkiems mėnesiams po to, kai Afrikos šalių užsienio reikalų ministrai taip pat susitiko su D. Trumpu ir paskelbė kitą susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti konfliktą.
Ilgai rusenęs konfliktas sausio pabaigoje vėl įsiplieskė, kai M23 užėmė pagrindinius Gomos ir Bukavu miestus.
Po birželio mėnesio susitarimo M23, neigiantis ryšius su Ruanda, ir KDR, tarpininkaujant JAV partneriui Katarui, pažadėjo paliaubas, tačiau Kinšasa ir Kigalis vėliau kaltino vienas kitą pažeidimais.
